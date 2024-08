Otra final perdida para Cristiano: Al Hilal goleó 4-1 a Al Nassr y se coronó campeón

No fue un buen comienzo para el equipo del portugués Cristiano Ronaldo, quien nuevamente fue señalado por sus gestos dentro del campo de juego. Al Hilal derroto 4-1 a los dirigidos por Luis Castro en el primer torneo oficial de la temporada, el serbio se fue con doblete y le dio el cuarto trofeo a los azules en el certamen.

El ex Real Madrid no tuvo el rendimiento esperado y a pesar de haber marcado el único tanto de su equipo, no fue suficiente para levantar el título. Luego del cuarto gol, CR7 empezó con unos gestos que no cayeron bien al rededor de su equipo, el delantero hacía alusión a que sus compañeros estaban desconcentrados luego del cuarto gol.

Al Hilal sigue siendo el equipo más dominante en el continente asiático, a pesar de no contar con la gran estrella Neymar Jr. quien todavía no tiene fecha de regreso, hay otros jugadores como Malcom y Sergej Milinković-Savić los cuales han tomado el rumbo del equipo y son los responsables de acechar con un nuevo título en Arabia.

#الهلال يحقّق كأس الدرعية للسوبر السعودي والبطولة رقم 70 في تاريخه 🏆



مبروووك للزعماء.. مجد جديد نحقّقه في أبها 👏🏻💙 pic.twitter.com/q1sBM8F8u5 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 17, 2024

Goleada de los dirigidos por Jorge de Jesús

El Al Hilal fue superior durante la mayoría del encuentro a pesar de empezar perdiendo el compromiso, Ronaldo abrió el marcador en los últimos minutos del primer tiempo y el ex equipo del colombiano David Ospina se fue arriba en el descanso. En el segundo tiempo, los azules arrasaron en cuanto a goles y lograron conseguir el empate en los primeros diez minutos del encuentro y de ahí para adelante marcaron los tres goles a nombre del ex Lazio Milinković-Savić, doblete de Mitrovic´ y el brasileño Malcom liquido el encuentro.

Los ojos y las cámaras siempre están en el astro portugués, quien nuevamente pierde una final con su equipo y a pesar de no haber marcado gol en la Eurocopa 2024, el cinco veces ganador del balón de oro, continúa su buena racha como goleador en el Al Nassr.