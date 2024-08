“La inseguridad nos está azotando”: Habitante del barrio Chapinero de Cúcuta

Cúcuta

Los habitantes en condición de calle y consumidores de estupefacientes se han convertido en el dolor de cabeza de las familias del barrio Chapinero de la ciudad de Cúcuta. Los espacios deportivos fueron tomados por esta población, convirtiéndolos en espacios inseguros para quienes acostumbraban a frecuentarlos.

Adrián Murillo, habitante de la zona, aseguró que “este es un tema muy complejo y a veces le da a uno tristeza de ver que el barrio donde uno creció, disfrutó de los escenarios deportivos, en estos momentos no podemos usarlos, porque los habitantes de calle los han tomado para el consumo de sustancias alucinógenas”.

Aseguró además que a esto se suma “los robos constantemente, las esquinas de nuestros barrios se convirtieron en letrina de los señores habitantes de calle, se orinan donde sea, hacen sus necesidades en cualquier espacio de nuestro barrio y eso nos tiene muy preocupados. Ya no sabemos ni qué hacer. Las autoridades llegan, los corren y mientras ellos están ahí no hay ni uno, pero se van y regresan todos esos consumidores nuevamente. No vemos una acción contundente para que estos habitantes de calle sean desalojados de nuestros barrios”.

Contó Murillo que los contadores de agua y gas se han convertido en blanco de hurtos. Además, que en las noches, las calles quedan completamente solas desde muy temprano, pues la gente teme salir de sus casas ante los constantes robos que se han presentado.

Como líder de este barrio ya se encuentra gestionando encuentros con la administración municipal para lograr una intervención oportuna que permita recobrar la seguridad de este tradicional sector de la comuna 7 de Cúcuta.