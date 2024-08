Ante la JEP, comparecientes entregaron detalles por falsos positivos en el Catatumbo

Cúcuta

La audiencia de seguimiento en la Subsala Catatumbo, sirvió de espacio para continuar conociendo detalles entregados por 12 comparecientes, sobre el asesinato de Adaias Pedraza y Wilmar Barbosa, hechos ocurridos en el municipio de Ocaña en el año 2008. Ambos hombres fueron presentados como falsas bajas en combate. Los comparecientes narraron paso a paso cómo orquestaron dicho plan, accionaron sus armas y hasta hirieron a un soldado para que su teoría de combate fuera más real.

“Cuando el cabo primero Gutiérrez me dice a mí que esos sujetos eran para dar de baja y me los pasa el coronel Rincón, me dice deles baja” indicó uno de los comparecientes.

Continuó contando: “Yo ordeno disparar hacía el hueco y soy yo quien les dispara a los dos. Yo ordeno generar un combate ficticio, pero obviamente primero yo le disparo a los dos y luego ordeno que disparen hacia el hueco, como simulando un combate”.

Además, cuenta el compareciente que “ese impacto en el chaleco del cabo Palacios, se lo hizo el mismo cabo Gutiérrez con el revolver que él menciona, para simular que sí se dio un combate y que el soldado había sido impactado en el pecho”.

En la actualidad, varios de estos comparecientes están trabajando en ONG con víctimas de la violencia.