Horóscopo Profesor Salomón HOY: Conozca qué le deparan los astros este puente festivo

Del 14 al 28 de agosto, Mercurio volverá a recorrer Leo y, como lo señala la astrología, esto podría reemplazar la confusión, la falta de atención, la falta de comunicación o las situaciones del pasado que se pudo haber sentido en la semana pasada por pasiones, romances, creatividad y deseos.

Así lo explica el astrólogo reconocido en Hollywood y escritor de la revista People, Kyle Thomas, quien también indica que la clave para manejar la energía retrógrada de Mercurio está en no hacer mucho ruido. Más bien, lo que se recomienda es intentar ver lo que el universo trae para su vida y dejarse llevar, en vez de tomar decisiones grandes que podrían saturarlo.

Horóscopo HOY 16 de agosto

Debido a todas estas energías que rondan en estos días, el profesor Salomón, reconocido astrólogo y tarotista colombiano, entrega algunos mensajes especiales a cada uno de los signos zodiacales. Conózcalos a continuación.

1. Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

¡No se descuide! De acuerdo con el profesor Salomón, es importante que los Libra presten mucha atención a cada una de las actividades que hacen en el día, revisar muy bien cada papel o documento y aún más si estos están relacionados con un negocio.

Por otro lado, en un aspecto más personal, el astrólogo les recomienda a las personas de este signo buscar la reconciliación con ese familiar, amigo, conocido o vecino con el que tuvo disgustos o mal genios en los últimos días. Esto le ayudará a alejar las malas energías y atraer bendiciones.

2. Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Las noticias positivas para usted vienen de su ámbito económico. Según el Profesor Salomón, se van a solucionar problemas financieros que lo tenían preocupado y, durante este fin de semana, va a lograr cosas maravillosas que funcionarán a su favor.

De igual forma, en el amor, va a tener claridad sobre algunas situaciones o relaciones amorosas que lo tenían confundido.

3. Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Las cosas para este signo van a estar funcionando bien. Según el Profesor Salomón, hay buenas perspectivas de trabajo, que le traerán mucha satisfacción y bendición.

La mayor alegría para los Piscis vendrá de su familia, van a estar compartiendo con ella, conectados, disfrutando mucho estos días. En el amor, debe saber que hay alguien cercano que le quiere manifestar su sentimiento de amor, así que atento.

4. Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Para este signo, salieron 3 cartas clave para este fin de semana que augura estar lleno de estabilidad y bendiciones:

Llegará un dinero y llegará en cantidades suficientes Vivirá un viaje o una salida interesante Logrará el equilibrio en las cosas o metas en las que ha estado trabajando últimamente

5. Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

El mensaje para este signo es: no se desespere. La vida pasa y lo que sucede en ella debe aceptarlo y recibirlo con tranquilidad, siempre siguiendo adelante con la seguridad de que las cosas pueden lograrse como se quiere, pero para ello, se debe tener paciencia y con perseverancia.

Las personas de este signo que quieren hacer un viaje, este puede ser el momento para hacerlo, porque podría cargarlo de muy buena energía.

También se pueden avecinar buenas noticias en los juegos de azar, esto se debe, según el astrólogo colombiano, a que la fase de la luna actualmente simboliza atracción de dinero y este signo es el canciller de la prosperidad.

6. Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

La principal recomendación para las personas de este signo es que deben tener mucho cuidado con las personas negativas. Según el Profesor Salomón, ustedes han logrado cosas grandes y si bien estos son grandes logros, también suele atraer envidia.

Sobre esto, lo que aconseja el astrólogo es no darle importancia. “El poder del enemigo se lo da cada persona”, señaló. Deberá trabajar su fortaleza mental para evitar sugestionarse y mantenerse fiel y firme a sus convicciones.

7. Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

¡Mantenga la calma, porque los santos lo escuchan! Según explica el Profesor Salomón, todo lo que usted ponga en manos de los Santos, la Virgen o su ángel guardián estará colmado de muchas bendiciones, así que no se ponga nervioso ante las situaciones que tiene en este momento.

De igual forma, el astrólogo resalta que hay muchas cosas por conquistar maravillosas, así que no se desanime con las situaciones difíciles, porque todo mejorará. En el amor, alguien estaría próximo a tocar las puertas de su corazón, así que prepárese.

8. Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Buenas noticias para los Leo en estos días, pues les confirmarán algo que estaban esperando, van a poder hacer ese negocio o esa transacción importante. Además, según el profesor Salomón, se les augura grandes bendiciones para las personas de este signo que quieren cambiar de casa, quieren renovar, comprar o invertir en finca raíz.

Los juegos de azar también estarán a su favor. De acuerdo con el astrólogo colombiano, las personas de este signo tienen muchas posibilidades de ganar, por tal razón, si puede hacerlo, valdría la pena darse la oportunidad de intentarlo.

9. Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

¡Ojo con la envidia! Puede que en su alrededor haya personas que le tienen envidia y que le podrían estar deseando cosas no tan buenas. Según explica el astrólogo colombiano, esta envidia es una señal de que está haciendo bien las cosas, porque la envidia surge justamente de todo lo que ha logrado.

Para evitar que esta energía lo afecte, lo mejor es mantener un perfil bajo para así no despertar estas sensaciones en la gente.

También hay algo interesante con una joya. De acuerdo con el Profesor Salomón, esto puede estar relacionado con una compra que haría o porque le podrían estar regalando una.

10. Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El gran mensaje para los Libra este viernes es que se están tomando los caminos correctos para esa meta que quiere conquistar. Según el profesor Salomón, esas innovaciones que ha hecho en su vida laboral o personal están abriéndole paso a ese sueño que tiene.

No obstante, hay otras situaciones en su vida sobre las que no ha tenido la misma iniciativa, pero sobre las que necesitará tener mucha determinación. De acuerdo con el astrólogo, es clave que los Libra recuerden que las personas que no aportan en su vida, deben salir. Usted debe sacarlas, cortar relación con ellas, porque además de no convenirles, no le permiten avanzar en su vida.

Este fin de semana también podrían estar recibiendo algo de dinero y, según el astrólogo, viene en grandes cantidades. Además, en estos días se le augura bendiciones y muy buenas noticias, incluso en el amor.

11. Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Se presentan dos cartas poderosas para Acuario: el sol y la rueda de la fortuna. Esto significa, de acuerdo con el Profesor Salomón, que todo va a salir a su favor por estos días.

“Lo que quieras hacer, inclusive algunos van a viajar, hacer una salida o algo especial. En todo caso, la recomendación es que disfrute, gócese la vida”, señaló el astrólogo colombiano.

De igual forma, las buenas noticias pueden llegar a través de juegos de azar, pues la suerte en estos días está a su favor. Por esta razón, el astrólogo recomienda darle una oportunidad para recibir una gran bendición que estaría en su camino.

Finalmente, el Profesor hace una recomendación importante: cuide su mal genio. A veces puede que no le guste cómo le dicen las cosas, pero hay que mantener la paciencia y saber escuchar con sapiencia.

12. Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Confíe en sus proyectos y no deje que nadie, por ninguna razón, lo haga dudar de sus más profundas creencias, pasiones y sueños. El astrólogo colombiano recomienda evitar que sus proyectos queden en las manos de otro, siempre recuerde que es usted el dueño de su futuro, así que siga adelante, siempre firme y seguro.

“Haz las cosas con fe, ahí es donde está la clave, porque cuando tenemos fe, todo se puede lograr”, explicó el Profesor Salomón.

Finalmente, la fortuna lo acompañará por estos días. En los juegos de azar se podría estar presentando una gran sorpresa para usted.