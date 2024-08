Cientos de pasajeros de Cúcuta afectados por retrasos en vuelos internacionales

Cúcuta

Hay malestar en cientos de pasajeros del Aeropuerto Internacional Camilo Daza, por el aplazamiento de varios vuelos nacionales e internacionales por parte de una aerolínea.

La problemática se presentó en un principio en el aeropuerto El Dorado en Bogotá, donde un avión con matrícula extranjera, al parecer vinculado a la Embajada de Estados Unidos, quedó inmovilizado en medio de la pista por fallas mecánicas.

Esto generó retrasos en las terminales aéreas a nivel nacional, incluyendo el aeropuerto de la ciudad de Cúcuta, donde cientos de pasajeros fueron notificados del aplazamiento de sus vuelos.

“Las personas que veníamos incluso del exterior con la expectativa de agarrar el vuelo que nos llevara a nuestros destinos, pero la sorpresa fue que llegamos y los check in desaparecieron y el vuelo que era para las 10 de la noche, lo pasaron para el día siguiente al mediodía” dijo a Caracol Radio Miguel Núñez, uno de los pasajeros afectados.

Piden a las empresas que en estos casos se dé la atención necesaria a los pasajeros y el respectivo acompañamiento, ya que muchos tuvieron que pernoctar en las instalaciones de la terminal aérea.

“Esto no es un contrato, ellos ponen condiciones de que si uno no llega temprano, a la hora indicada, no hay reembolso, y eso a ellos no les interesa. Primero me dijeron que clasificaba para reembolso, pero que eso se demoraría por ahí unos quince días” puntualizó Núñez.