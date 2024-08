Cambios en la Defensoría del Pueblo, ¿cuáles son los retos de la nueva defensora?

En Hora20 una mirada al proceso de elección de defensor del Pueblo. Una mirada a las candidatas, el análisis a los retos que enfrenta la Defensoría y el debate sobre el proceso de elección, el impacto en el funcionamiento de la entidad, los asuntos de paz y el alcance de una institución encargada de velar por los derechos humanos de los colombianos. Después, el análisis a la crisis en la que se encuentra el proceso de paz con el ELN, el ultimátum que hizo el gobierno, el paro armado en el Chocó y las posibilidades de salir del estancamiento en el proceso.

Leer más La Cámara de Representantes elegirá a la nueva defensora del Pueblo el 16 de agosto

Lo que dicen los panelistas

Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, politóloga, señaló que el reto más grande es que la nueva defensora no escuche los cantos de sirena del Congreso pidiendo puestos, “de otro lado, en el SAT hay un desorden normativo”. Explicó que el SAT emite una alerta, pero que en el proceso de emisión se han identificado cuellos de botella, “cuando el analista regional identifica riesgo, dependiendo del riesgo, se puede quedar embotellado; eso se tiene que corregir”.

Resaltó que también debe haber cambio en las recomendaciones que se hacen en las alertas tempranas, “se plantea diseñar acciones efectivas para prevenir reclutamiento forzado, eso es todo y nada. Hay que analizar cuellos de botella en el sistema de derechos humanos, eso es una necesidad fundamenta”.

Sobre el proceso con el ELN, manifestó que esta es la crisis más complicada, “pero parece que el ELN no quiere superarla, no quiere encontrar vías, que se quiere negociar y se siente más cómodo diciendo que el gobierno no cumple”. Detalló que el proceso tiene error de diseño con los acuerdos parciales, “eso se transforma en algo inmanejable, eso hace que la acción sea más lenta, eso ya está probado”.

Para Rodrigo Pombo, abogado experto en derecho constitucional, profesor universitario y columnista, el gran reto es legitimar la institución a tal punto que su voz sea oída, “la clave de un buen defensor del Pueblo es ser un gran comunicador, ser un gran vocero

Si realmente queremos tener un ombudsman, una persona que defienda los intereses del país debe tener una altísima capacidad de diálogo, un impacto de convicción, con carisma y un trabajo en las regiones”. Comentó que la estructura constitucional organizó la Defensoría con un enfoque territorial, “concentrado en las víctimas de un conflicto, pero también víctimas de violencia intrafamiliar, de desalojo, de abigeato, de robo de propiedad privada”.

Sobre lo que viene para sistemas como el de defensoría pública, dijo que el derecho humano tiene un interlocutor institución al inmediato que es el servidor público de la Defensoría del Pueblo, “esa fuerza institucional es precaria ante las necesidad de las víctimas, de quienes necesitan ser escuchados, guiados y atendidos”.

Carlos Negret, exdefensor del pueblo, abogado y excandidato al senado, comentó que el Presidente le cumplió a organizaciones sociales y a las mujeres expertas en derechos humanos. Sin embargo, dijo que hay que fortalecer las alertas tempranas, “las alertas no son para discutirlas, son para acatarlas”, de hecho, recordó que con el exprocurador Carrillo se hizo un acuerdo para que cuando servidores no cumplieran la alerta temprana, eran sujetos disciplinarios. También dijo que un tema como el de la salud será importante para la nueva defensora del Pueblo, “ahí la Defensoría debe lograr mayor fuerza para llamar la atención en que la salud es un derecho fundamental”.

Frente a la crisis del ELN, comentó que el ultimátum del Gobierno no le sirve a nadie, pero menos a las comunidades del Chocó, Cauca y sur de Bolívar, “debe existir una opción para salir del proceso porque no podemos suspender la mesa de negociación, el Gobierno ha sido generoso, tiene nueve frentes para buscar la paz y a Otty Patiño no le queda tiempo para atender nueve frentes”.

Para Antonio Sanguino, exsenador de la república, sociólogo, consultor, doctor en Gobierno y Administración Pública, el Presidente acierta con la terna porque la conforma con mujeres distantes de las dinámicas de la política y partidos, una cualidad que cree les da gran autonomía, “cualquiera que quede electa no le va a deber nada a los congresistas, se lo debe a su mérito, formación y capacidad de persuasión en la plenaria de la Cámara”.

Sobre el SAT, dijo que debe tener mayor rigor, “he conocido alertas que se exceden en señalar la presencia de armados que no son suficientemente comprobadas y eso genera efectos contrarios”. De otro lado, el papel en el Acuerdo de paz es fundamental, “hay que elevar su capacidad de cooperación e interlocución con organismos y otras entidades como Fiscalía, Procuraduría, cortes y el Gobierno nacional”.

Sobre la crisis con el ELN, dijo que el diálogo con el ELN es la principal apuesta de negociación después de la firma con las Farc, “eso no lo ha valorado el ELN y tampoco han construido consenso interno”. Resaltó que hay problema crítico con el cese al fuego, “el gobierno debe revisar si sigue estos diálogos y los otros, el Estado hizo 10 acuerdos de paz en 30 años, nosotros difícilmente podremos hacer la mitad de los 9 o la tercera parte, pero hay que revisar el mecanismo del cese, el cual es complicado de atender porque son bilaterales con cada grupo, cuando ellos se están enfrentado entre sí afectando la población civil”.