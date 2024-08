Polémica por un homenaje sin aviso a Luis Carlos Galán en el Concejo de Bogotá. ¿Qué Pasó?

Bogotá

La sesión del Concejo de Bogotá del jueves 15 de agosto se vio interrumpida, por una polémica que generó el aplazamiento de un debate muy importante sobre el Metro de Bogotá. La discusión comenzó después de que se hiciera un homenaje a Luis Carlos Galán por parte de la bancada del nuevo liberalismo en las instalaciones del concejo, homenaje que no fue socializado con los demás concejales.

El homenaje hizo que la sesión se atrasara aproximadamente una hora más del inicio programado, que era a las 9 de la mañana. En la sesión la oposición iba a comenzar el debate y denunciaron que no se les avisó sobre el evento, haciéndolo de manera “irrespetuosa” aseguraron.

“Presidente (del concejo) me parece que fue irrespetuoso incluso con sus colegas, porque usted pudo haberle avisado a todo el concejo para que asistieran al homenaje que su bancada le tenía preparada al papá del alcalde Carlos Fernando Galán. Usted dijo que el evento se demoraba 20 minutos y nos parece un irrespeto que una hora y 20 minutos después se hable del debate”. Dijo la concejal Heidi Sánchez.

“Que colombiano no estría de acuerdo con la celebración y la recuperación de la memoria de Luis Carlos Galán, pero me parece que una decisión de esta naturaleza de modificar la agenda del día del debate de la oposición necesita un poco de democracia”. Dijo El Concejal José Cuesta.

“A pesar de las buenas intenciones del nuevo liberalismo para hacer ese homenaje, creo que fue desafortunado lo que pasó hoy y si la solicitud de la familia Galán era hacerlo de forma reservado, esto hubiera ameritado que se hiciera en otro sitio y no en el recinto Comuneros donde tenemos asiento 45 concejales de la ciudad y lastimosamente eso afecta significativamente los derechos de la oposición”. Expresó el concejal Juan Daniel Oviedo.

“Creo que si hay un consenso en el que todas las bancadas estamos de acuerdo es en honrar la memoria de Luis Carlos Galán, pero si le pido a usted garantías porque no se le puede negar el ingreso a ciudadanos que vienen a tener reuniones con nosotros porque viene el alcalde, eso nunca había pasado, no puede bloquearse el ingreso a la gente. Tenemos agendas y no sabíamos del evento”. Dijo el Concejal Julián Rodríguez Sastoque.

¿Qué dijo el Presidente del Concejo sobre esta polémica?

El presidente del Concejo explicó que el evento de homenaje iba a durar solo 20 minutos y dijo que por varias razones se demoró un poco más, lo que hizo que se atrasara la agenda programada. Sin embargo, reconoció el error y ofreció disculpas, además entregó una nueva fecha para el debate sobre el Metro de la ciudad, después de haberlo puesto a votación de la plenaria.

“No tengo otra cosa sino aceptar el error y ofrecerle disculpas a la oposición y a toda la plenaria (…) Vamos a suspender el debate y vamos a agendarlo para el 21 de agosto para no afectar más la agenda de la oposición”. Concluyó el presidente del concejo Juan Baena.