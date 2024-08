¿Gasta más gasolina: frenar mucho o acelerar mucho? Explicación científica

Ahorrar gasolina es el propósito de muchos conductores. El precio de este combustible está cada vez más alto en la mayoría de los países y Colombia no es la excepción. En solo un año, el precio de la gasolina en el país aumentó 14.44% en comparación con su precio en 2023.

Por esta razón, se ha hecho cada vez más popular las técnicas de conducción que permitan ahorrar más combustible. Expertos en el tema han encontrado que ciertas formas de conducción permiten un mayor ahorro de gasolina. Una de estas técnicas tiene que ver con el frenado y el aceleramiento del vehículo.

¿Qué gasta más gasolina: frenar o acelerar mucho?

La forma de conducir es un aspecto sumamente importante de revisar si se quiere ahorrar combustible. Lo primero que señalan los expertos es que, lo ideal, es mantener una velocidad media, ni muy alta, ni tampoco muy baja.

Así lo explica un artículo realizado por Mobil, una de las marcas de aceite y gasolina más destacadas a nivel internacional, en el cual se señala también que cuando se circula por una autopista, el motor trabaja duro para superar la resistencia del viento y se quema hasta un 15% más de gasolina a 100km/h y un 25% más a 110 km/h.

Ahora bien, este aspecto de la velocidad es importante resaltarlo para entender el gasto de gasolina que genera tanto acelerar como frenar con frecuencia.

Como lo explica el Departamento de Energía de Nueva York, los arranques y frenadas bruscos pueden aumentar el consumo de combustible en un 40%, e igualmente solo reducir el tiempo de viaje en un 4%, así que no tiene mucho sentido dar estos movimientos bruscos conduciendo.

Sobre el frenado brusco, es importante señalar que, como tal, no hay un gasto enorme de gasolina en esa acción. El gasto de gasolina se produce más cuando se acelera el carro.

La razón por la que recomiendan no frenar tan fuerte, es porque obliga al carro a acelerar desde 0, mientras que si se frena suave, da tiempo para que, por ejemplo, el semáforo cambie, y no tenga que parar completamente y su arranque no implique un enorme gasto de gasolina.

Además de ser un hábito de conducción eficiente, evita también el desgaste de los neumáticos y los frenos, lo que representar un ahorro en el mantenimiento y en la reparación.

¿Cómo se puede ahorrar más gasolina en este caso?

Toyota, a través de su blog especializado, explica que acelerar a fondo, por ejemplo, desperdicia demasiada gasolina. Lo ideal sería acelerar el vehículo hasta 15 millas por hora, desde 0 en unos cinco segundos. Además, explica que en una transmisión manual, lo mejor es utilizar una posición moderada del acelerador y cambiar entre 2.000 a 2.500 rpm.

Además, también aconseja pensar que debajo del acelerador hay un huevo. Con este ejercicio mental, lo ideal es que evite presionar demasiado fuerte su acelerador, ahorrando así gasolina y dinero.

Además de estas técnicas, el Gobierno canadiense entrega otros métodos que hacen parte de una conducción eficiente (con ahorro de gasolina). Estos son: