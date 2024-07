Esta es la velocidad más económica para manejar, según la ciencia: ¿es legal en Bogotá?

Uno de los elementos que se revisa a la hora de comprar carro es su eficiencia de combustible. Como explica la empresa de automóviles KIA, este es un indicador que muestra qué tan lejos puede viajar un carro con una cierta cantidad de gasolina.

Los carros que tienen una mayor eficiencia de combustible, tienden a consumir menos gasolina para hacer cualquier tarea y, por lo tanto, disminuyen el gasto general de combustible. Sin embargo, además del tipo de carro, hay otros factores que influyen en el consumo de gasolina en un cierto trayecto y uno de ellos es la velocidad.

¿En qué velocidad se podría ahorrar más gasolina?

En un estudio del Centro de datos sobre combustibles alternativos, del Departamento de Energía de los Estados Unidos, y del Laboratorio Nacional de Oak Ridge en 2021, se buscó identificar en cuáles velocidades los automóviles registraban una mayor eficiencia de combustible.

La prueba se hizo con tres tipos de carros: el que usa gasolina convencional, el de diesel y el carro híbrido eléctrico. Los resultados de este estudio fueron:

Un carro de gasolina convencional de tamaño mediano alcanza su mejor ahorro de combustible en 55 mph (miles per hour). Es decir, en kilómetros por hora sería 88.5 km/h. Sin embargo, si superan esa velocidad o están un poco menos que este punto, la eficiencia de combustible es menor.

Un carro de diesel de tamaño mediano alcanza su mejor ahorro de combustible en 45 mph, lo que sería 72.4 km/h. Después de esa velocidad, entre 45 a 55 mph (entre 72.4 a 88.5 km/h), se disminuye gradualmente.

Un carro híbrido de tamaño mediano alcanza su mejor ahorro de combustible en 45 mph (72.4 km/h) y pierde su eficiencia de manera uniforme entre 45 a 75 mph (entre 72.4 a 120.7 km/h).

A pesar de lo anterior, es importante recordar que siempre se debe atender las normas y leyes sobre los límites de seguridad dictados a nivel nacional, distrital y municipal. Por esta razón, a continuación le contamos cuáles son los límites de velocidad en Bogotá y en el país.

¿Estas velocidades son legales en Bogotá?

La normativa nacional que actualmente determina los límites máximos de velocidad en el país es el artículo 12 de la Ley 2251 de 2022 del 14 de julio de 2022.

Esta Ley se dicta que, en ningún caso, un vehículo puede sobrepasar los 50 km/h en las carreteras municipales y urbanas. Además, deja claro que la velocidad en zonas escolares y residenciales es aún menor, de máximo 30 km/h.

En las carreteras nacionales y departamentales no se puede sobrepasar el límite de los 90 km/h. Si es una vía de doble calzada que no tiene dentro de su diseño pasos peatonales, el límite es 120 km/h. Los carros de carga no pueden excederse de los 80 km/h en ningún caso.

Ahora bien, en el caso de Bogotá, la normativa que determina actualmente las velocidades es el Decreto Distrital 073 del 2021, en el cual se determina que la velocidad máxima de velocidad en la ciudad es de 50km/h para todos los vehículos, excepto en:

Los carriles o calzadas para el uso exclusivo de transporte público máximo en donde la velocidad máxima es de 60 km/h.

Las zonas con límite de 30 km/h, tales como zonas residenciales, escolares, cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad, en proximidad a una intersección, en lugares con un alto volumen de peatones, ciclistas o lugares de concentración de personas.

Corredores con límite de velocidad inferior.

Superar los límites de velocidad no solo lo hará responsable de una multa de $552.600 COP, sino también está poniendo en riesgo muchas vidas, por lo que se recomienda atender la normativa y ser responsable cuando se conduce.

GRÁFICA DEL ESTUDIO