Concejal Aquinoticias le pidió retractarse al alcalde Fico por acusarlo de ladrón

Medellín, Antioquia

El concejal de oposición José Luis Marín, más conocido como Aquinoticias, le pidió mediante sus redes sociales al alcalde Federico Gutiérrez que se retractara públicamente de la acusación que hizo en la mañana del 14 de agosto en la sesión del Concejo de Medellín que discute actualmente la enajenación de Tigo-Une.

Esto tras el polémico señalamiento del alcalde de Medellín hacia Juan Carlos Upegui y José Luis Marín en medio de los abucheos de la ciudadanía que desde el público gritaban “pícaro”, “ladrón”, “rata” y Federico Gutiérrez respondió que los ladrones eran los dos concejales de oposición; lo cual quedó registrado en video.

“Yo lo reto, señor Federico Gutiérrez a que muestre una prueba de que yo me he robado un peso en esta ciudad. O si no, le exijo que se retracte públicamente porque usted no puede hacer lo que quiera, el Concejo no es un comité de aplausos y se respeta”.

El concejal Aquinoticas señaló que el alcalde Gutiérrez quiere pasar por encima de los concejales de oposición, irrespetando y haciendo acusaciones sin evidencia. Expresó además que, para hablar de garantías y democracia, el alcalde debería ser el primero en brindarlas.

Federico Gutiérrez quiere pasar por encima de los concejales de oposición. Alcalde @FicoGutierrez, le exijo que se retracte públicamente frente a la acusación que se atrevió a hacer en el Concejo de Medellín en mi contra. pic.twitter.com/HQXRqZZkfL — AquinoTicias - José Luis Marín (@AquinoTicias1) August 14, 2024

¿Qué ha dicho el alcalde?

En medio de la sesión del Concejo de Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez se refirió a los reclamos de la ciudadanía que protestaba desde las graderías sobre la venta de las acciones de Tigo-Une, señalando que aunque reconocía que se debía respetar la diferencia en el debate, él no podía respetar a los corruptos.

“Nos tenemos que seguir quedando callados ante quienes se robaron a Medellín, no más. Las denuncias están puestas. Esperamos que todos los centros de control puedan avanzar. Pero es que esta es una discusión no alrededor de las ideologías como lo plantean. Eso no es cierto. Yo respeto la diferencia. Yo respeto a quien piense diferente a mí. Yo si no puedo respetar a los corruptos ni a los bandidos. Eso si no lo respeto”, dictó el alcalde en su intervención en el Concejo.