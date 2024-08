“Pícaro”, le gritaron al alcalde Fico Gutiérrez en el Concejo por enajenación de Tigo-Une

Medellín, Antioquia

En medio de la sesión del Concejo de Medellín por la enajenación de Tigo-Une, gritos de “pícaro, ladrones y ratas” caldearon los ánimos de los asistentes, incluido el del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, quien recibió varias acusaciones en las arengas del público del recinto.

Ante esto, quedó evidenciado en videos compartidos en redes sociales cómo el alcalde señala a los dos concejales de oposición, José Luis Marín, más conocido como Aquinoticias y Juan Carlos Upegui, quienes aseguran que los acusó de ladrones.

El señalamiento causó molestia aparente en los concejales implicados, quienes reclamaron ante el alcalde y algunos concejales del partido Creemos, que se acercaron a intentar conciliar y aplacar la polémica situación.

#Atención l En medio de la sesión en el Concejo de Medellín por la enajenación de Tigo- Une, el alcalde Federico Gutiérrez responde que los ladrones son los concejales de oposición José Luis Marín y Juan Carlos Upegui después de señalarlos. pic.twitter.com/xRo1objOaO — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) August 14, 2024

Sin embargo, ambos concejales de la oposición denunciaron la agresión de parte del alcalde mediante sus redes sociales. Por parte de José Luis Marín se expresó que no se pueden hablar de garantías y democracia cuando el alcalde no lo brinda, mientras que, Juan Carlos Upegui, solicitó protección para la oposición en Medellín.

Federico Gutiérrez hace lo que quiere con el Concejo de Medellín, llega insultando y señalando a los concejales de la oposición ¿cómo se puede hablar de garantías y democracia cuando el alcalde no las brinda? Espero las pruebas de lo que usted afirmó, sino una debida retractación pic.twitter.com/FSZa58doyT — AquinoTicias - José Luis Marín (@AquinoTicias1) August 14, 2024

Grave amenaza de Federico Gutiérrez. Nos señala a mí y a @AquinoTicias1 como en los tiempos del paramilitarismo. Pido protección para la oposición que está en grave riesgo en este momento en Medellín. pic.twitter.com/14snDR7FqC — Juan Carlos Upegui (@JuanCaUpeguiV) August 14, 2024

Ante los gritos de la ciudadanía, el alcalde respondió que los pícaros pasaron del gobierno de Daniel Quintero al Nacional.

¿En qué va el proyecto para vender las acciones de Tigo-Une?

Desde este miércoles 14 de agosto, el Concejo de Medellín discutirá la aprobación de la venta de las acciones que Empresas Públicas de Medellín (EPM) tiene en Tigo-UNE (cercana al 50%), lo que podría ser una de las movidas empresariales más importantes del país.

La solicitud se hizo por medio del Proyecto de Acuerdo No.012, donde el Distrito pidió la enajenación de la participación de la empresa en UNE y en Invertelco. Los recursos de este proceso de venta se destinarán, principalmente, a iniciativas de ciencia, tecnología e innovación.

Por otro lado, el ex alcalde Daniel Quintero Calle volvió a denunciar al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, porque según el ex mandatario, en el proceso de venta de las acciones de TIGO UNE en EPM se están perdiendo 1.4 billones de pesos y negó que en en su administración se haya generado un detrimento patrimonial, debido a la no venta de las acciones de EPM en Tigo - Une, como lo indicó el actual gerente de las Empresas Públicas de Medellín, John Maya Salazar.