Clemencia celebra 29 años como municipio con actividades culturales y recreativas

Este sábado 17 de agosto, Clemencia conmemorará 29 años de su creación como municipio con una programación cultural y recreativa que promete unir a la comunidad en una jornada llena de tradición y alegría.

El alcalde Miguel Samir Barrios Coneo ha extendido una invitación a todos los clemencieros a participar en esta celebración, que busca resaltar el sentido de pertenencia y el deseo de prosperidad que caracterizan a los habitantes del municipio. La jornada comenzará a las 4:00 a.m. con una alborada musical, donde los acordes de mariachis despertarán el fervor de los clemencieros, seguido de un tradicional chocolate caliente para compartir en comunidad.

A las 8:00 a.m., se dará inicio a una jornada deportiva y cultural que incluirá carreras en saco, maratón en diferentes categorías, juegos infantiles y la popular vara de premio, actividades que no solo fomentan la recreación, sino también el espíritu de solidaridad y cooperación entre los participantes. A las 11:00 a.m., se oficiará una solemne eucaristía, un momento para agradecer y pedir por la continua prosperidad del municipio.

Posteriormente, a las 3:00 p.m., la plaza central de Clemencia se llenará de color y ritmo con un desfile cultural y la presentación de grupos folclóricos, que rendirán homenaje a las raíces y tradiciones del pueblo. La celebración culminará con la partida de la torta de cumpleaños y, a las 7:00 p.m., un espectacular show de fuegos artificiales iluminará el cielo de Clemencia.

“Invito a todos mis paisanos a unirse en esta importante fecha, donde exaltaremos los valores que nos definen como clemencieros: progresistas y solidarios”, expresó el alcalde Miguel Samir Barrios Coneo, subrayando la importancia de esta celebración como un reflejo del compromiso de la comunidad con el desarrollo y bienestar del municipio.

Con esta programación, Clemencia reafirma su identidad y su compromiso con el progreso, destacando la fortaleza y unidad de un pueblo que sigue trabajando unido por un futuro más próspero.