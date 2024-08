Un avance real del proceso de paz permitiría suspenderle las órdenes de captura a Márquez

Bogotá

En diálogo con Caracol Radio Armando Novoa jefe del equipo negociador del Gobierno en los diálogos con la Segunda Marquetalia se refirió a la petición de suspenderle las órdenes de captura a Iván Márquez para poder seguir adelante con el proceso de paz.

Explicó que la Ley de Paz Total contempla la posibilidad de suspender las órdenes de captura incluidas las de extradición a las personas de un grupo armado en proceso de paz, pero en un escenario de avance real de las conversaciones.

“La ley establece que esa medida de suspender las órdenes de captura incluidas las que son con fines de extradición procede solamente cuando los diálogos de paz o negociación se encuentran en estado avanzado, por no decir del fin del conflicto”.

Según explicó Armando Novoa para contemplar esa suspensión temporal de órdenes de captura se debe tener además una ubicación de las estructuras armadas y sus miembros.

“Al Gobierno Nacional le corresponde tener en cuenta la ley no solo por su carácter vinculante sino porque tiene un sentido lógico. No sería conveniente, prudente, ni procedente levantar una orden de captura con fines de extradición cuando el Gobierno y la sociedad no ha verificado si realmente hay voluntad de paz para avanzar hacia la terminación del conflicto planteado con la organización armada a la cual pertenece la persona beneficiaria de ese tipo de medidas”.

Desde la delegación del Gobierno invitan a la Segunda Marquetalia a seguir avanzando en los diálogos de paz y concretar unas actividades que están pendientes en el cronograma acordado en el primer ciclo de conversaciones que se relacionan con la realización de un evento con líderes comunitarios en Tumaco, Nariño y para avanzar en la georreferenciación de las estructuras de este grupo armado.