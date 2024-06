“El acuerdo es una señal al país sobre las intenciones de paz de la Segunda Marquetalia”: Novoa

Terminado el primer ciclo de conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano y la Segunda Marquetalia que se desarrolló en Caracas, Venezuela, Caracol Radio conversó en exclusiva con Armado Novoa el jefe del equipo negociador del Gobierno, quien entregó detalles sobre los acuerdos alcanzados con este grupo al mando de Iván Márquez.

Lo primero que contó es que la delegación llegó a esta primera ronda con expectativa y cierta prevención, pero Novoa señaló que el curso de las conversaciones se llevó a cabo en buenos términos, con respeto y seriedad y con el foco en llegar a acuerdos pronto que generen un clima de confianza frente al proceso de paz que se está iniciando.

Según contó Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno, el punto más complejo fue el desescalamiento del conflicto, pero se logró algo muy importante para la generación de condiciones en los territorios de Colombia donde la Segunda Marquetalia hace presencia y es un cese al fuego unilateral y el que no estarán armados ni uniformados en zonas urbanas, no en vías terrestres ni fluviales y también que liberarán a los secuestrados.

“La Segunda Marquetalia ha dicho que no adelantará acciones contra la Fuerza Pública y pues el sentido de un cese bilateral de fuego deja de tener la importancia que ha tenido en otras mesas. Aquí de lo que se trata es que el Estado, en correspondencia a esa conducta de ellos, tiene también que adoptar unas medidas que permitan crear unas condiciones de seguridad para que el proceso de paz avance”.

Se refirió a la comisión que se creará para hacer de aquí al 15 de julio la georreferenciación de la Segunda Marquetalia para iniciar ese desescalamiento armado.

“Una vez establecido eso se debe dictar un decreto que fijará en qué puntos especialmente en los departamentos de Nariño y Putumayo se empezarán a brindar esas garantías y condiciones y empiece a operar las medidas de correspondencia con el cese unilateral de fuegos que ha decretado la Segunda Marquetalia”.

Según explicó Armando Novoa en este diálogo exclusivo con Caracol Radio, el concepto de desescalar es un concepto que según se acordó en la mesa debe ser integral.

“Esas medidas de control militar, de aseguramiento de esos territorios en donde tiene presencia la Segunda Marquetalia tienen que ir acompañadas de unas medidas tempranas para avanzar en el concepto de paz territorial y para avanzar en la idea de que hay que pactar con las comunidades en esos territorios proyectos para combatir las economías ilegales. De tal suerte que el desescalamiento militar se acompaña de un proceso de desescalamiento de orden social en el sentido de que allí vamos de común acuerdo a promover, a facilitar y a contribuir a que se pongan en ejecución proyectos de efectos prontos para incorporar a las comunidades y mostrar un camino diferente a su articulación a las economías ilícitas”.

También se reunirán en Tumaco, Nariño, en donde se va a presentar el acuerdo que se acordó en este primer ciclo que duró cinco días.

“Se va a dar el paso de establecer una metodología para construir unos proyectos de ejecución rápida y de efecto pronto en los que pueda participar de manera directa la comunidad de esos territorios como una medida en orden a lograr el desescalamiento en las economías ilegales”.

Armando Novoa también contó que la delegación de la Segunda Marquetalia tuvo a lo largo de estos cinco días de conversaciones unas manifestaciones reiteradas y sentidas en el sentido de que no quieren seguir apelando a las armas, de que quieren transitar un camino de reconciliación y de paz en los territorios, pero también reiteraron lo que ellos creen que fueron incumplimientos al acuerdo de paz del año 2016.

“Por supuesto tienen un reclamo, válido o no, pero lo registramos de las debilidades en la implementación del acuerdo de paz del 2016. Hubo intervenciones recurrentes de ellos en el sentido de que no se implementó el acuerdo en debida forma, de que ellos han señalado, repito, no necesariamente eso implica que compartamos esa afirmación, ellos dicen que fueron engañados con el acuerdo de paz. Pero nosotros no quisimos y no creemos que sea conveniente enfrascarnos en esa discusión porque hay unos escenarios, unas políticas y unas decisiones de gobierno orientadas a lograr el pronto cumplimiento para superar el déficit en la aplicación de ese acuerdo”.

Para Novoa hay puntos del acuerdo de paz del año 2016 que siguen siendo centrales y que serán discutidos en el actual proceso con la Segunda Marquetalia.

“Muchos sectores del país y de la opinión pública ven con mucho escepticismo este proceso porque la pregunta obvia y natural es qué garantías va a tener la sociedad colombiana de que firmado un nuevo acuerdo y obtenidas unas nuevas ventajas, no volverán a reincidir en las armas porque ese segundo acuerdo tampoco les gusta. Y pues este es un proceso de generación de confianza, del compromiso de la delegación gubernamental y en la instrucción del consejero comisionado de paz y por supuesto del presidente de la república lo que acordemos debemos tener capacidad de cumplirlo”.

Armando Novoa explicó que en la ley de paz total se habla de unos acuerdos parciales en el sentido de que el acuerdo al que se llegue tiene que ser implementado o desarrollado de manera inmediata sin esperar a tener un acuerdo total y definitivo.

“Es una forma distinta de aproximarse a la solución de este tipo de violencias y del conflicto armado existente con esta agrupación. Es decir, doctor Novoa, que hacia adelante en este proceso de paz entre el gobierno y la Segunda Marquetalia”.

Las delegaciones del Gobierno colombiano y la Segunda Marquetalia esperan desarrollar la segunda ronda de conversaciones en el mes de agosto en La Habana, Cuba.