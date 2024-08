Suspensión de captura de Márquez no es posible porque está pedido en extradición: Patiño

Colombia

El alto comisionado para la paz, Otty Patiño, durante un debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes manifestó que la Segunda Marquetalia está exigiendo que se levante la orden de captura contra Iván Márquez para poder avanzar en los diálogos. Algo, que según Patiño, no es posible porque tiene orden de extradición.

“La Segunda Marquetalia, después de una declaración inicial, que nos llenó de optimismo, hoy está pidiendo algo que ya se planteaba superado, y es que si no hay la suspensión de la orden de captura contra Iván Márquez no es posible que ellos adelanten este proceso”, dijo Patiño.

Aseguró que la petición de ese grupo armado constituye una: “echada para tras y genera una crisis porque la suspensión de la orden de captura contra Iván Márquez no es posible porque él está pedido en extradición”.

¿Qué dijo sobre el proceso de paz con el ELN?

En medio del debate el comisionado se refirió a ese proceso de paz. Lanzó duras críticas frente al compromiso del ELN con el proceso y reconoció que el proceso no pasa por un buen momento.

“Hoy la paz con el ELN vive su mayor crisis, hoy están congeladas las mesas, hoy está congelado el mecanismo de monitoreo y verificación, más que congelado podríamos decir que no opera. Y la última declaración que hizo la delegación del Gobierno, está en las conversaciones con ellos, es un emplazamiento: ‘ustedes levantan el congelamiento, participan de manera real en la implementación o esto no va para ninguna parte”, dijo el comisionado.

Además manifestó que no es cierto los señalamientos de esa agrupación sobre un supuesto incumplimiento del gobierno. “Plantean cosas que no son ciertas, como que el Estado no ha cumplido los acuerdos y que ellos sí han cumplido totalmente los acuerdos, lo cual es absolutamente falso. Ejemplo, la suspensión del secuestro que ya se había pactado con ellos, de alguna manera la rompieron ellos mismos cuando dijeron ‘cómo el Gobierno no nos va a pagar lo que nosotros tenemos para no secuestrar, entonces nos vamos a permitir que nuestros frentes secuestren’, eso es un incumpliendo y un incumplimiento bárbaro. Siguen reclutando menores”.