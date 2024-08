Traslado de internos a la cárcel Modelo en Bucaramanga presenta problemas

Bucaramanga

De los 250 internos de estaciones de Policía de Bucaramanga solo han trasladado a 50. Este fue un convenio de 1.200 millones de pesos que firmó la alcaldía con el Inpec hace una semana.

Esto con el fin de disminuir el hacinamiento en las estaciones, sin embargo hay problemas en un inicio para el traslado. Sin tener en cuenta que los que han sido traslados llegan a la cárcel Modelo de Bucaramanga donde no tienen ni colchoneta para dormir. Mucho menos el espacio adecuado.

Seguimos trasladando sindicados a la Cárcel Modelo de Bucaramanga.



Ya son 50 los sindicados que pasaron de estaciones de policía a centro penitenciario, lo que nos sigue liberando Policías para que se dediquen a la seguridad ciudadana, como debe ser.



Faltan 200 más. pic.twitter.com/JT7fJSfN4P — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) August 13, 2024

Hay una sobrepoblación de más de casi 700 internos. Hernando Mantilla veedor de asuntos carcelarios en Santander denunció que incluso los trasladados no tienen ni documentos al día.

“Sigue presentándose el problema de la documentación de internos, mientras tanto el Inpec no recibe a estas personas. Documentos de internos de las estaciones que vienen con tarjeta de identidad. No pueden estar en la cárcel, ni en una estación de policía, sino en un centro de reclusión juvenil. Así son esos problemas y el Inpec mientras tanto se lava las manos y sencillamente no recibe a nadie”, comentó el defensor.

En las estaciones de Policía de Bucaramanga hay más de 50 personas en un espacio para 15 personas. Se espera pasar 10 internos diariamente a las cárceles del área metropolitana, pero a la fecha ha sido imposible.

Hay días en los que no se hace ningún traslado por la falta de documentos de los internos que están en las estaciones de Policía. En otros casos si no son menores de edad, son extranjeros indocumentados. Motivo por lo que el Inpec no recibe traslados en la Modelo.

Otra de las preocupaciones es el hacinamiento que ahora se disparó en el centro penitenciario, pues con la llegada de nuevos internos de las estaciones el cupo en las celdas se reduce.

El alcalde firmó un convenio de 1.200 millones de pesos entre Inpec y la alcaldía para el traslado de detenidos en estaciones de policía a las cárceles del área.

En una estación para 15 detenidos tienen hacinados a más de 160 sindicados.



En una estación para 15 detenidos tienen hacinados a más de 160 sindicados. https://t.co/ZLj4o1eM6i pic.twitter.com/Fz991UGGdU — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) July 25, 2024

“Después de recibir los 50 sindicados que han recibido en la cárcel Modelo, el hacinamiento sigue creciendo. Ya al día de hoy son 1.964 internos. Se hizo un traslado de hacinamiento y problemas”, advirtió Mantilla.

El defensor de los derechos carcelario de la región desde hace años ha planteado el alquiler de un sitio para acabar con el hacinamiento en las estaciones.

“Porque pensar en la construcción de un centro de detención transitorio se demora, asó como lo está diciendo el alcalde. Eso es totalmente utópico. No se puede hacer, eso van a pasar los 4 años y no se hace nada. Mientras tanto el problema sigue vivo”.

Explicó que al alquilar un espacio tipo bodega, con las adecuaciones necesarias y contratando a personal del Inpec se atiende la contingencia y más barato.

“Se puede llevar allá toda la cantidad de personas. Incluso las que vayan llegando y ahí sí se puede hablar de soluciones, y no temporales”, puntualizó.

Amenazas contra el alcalde

Recientemente Caracol Radio conoció una investigación que adelanta la Fiscalía, tras una supuesta alianza para asesinar al alcalde de Bucaramanga. Amenazas que presuntamente provienen de grupos guerrilleros como el ELN Y EPL, además de bandas delincuenciales.

A eso se suma la incomodidad que ha creado el traslado de personas privadas de la libertad de las estaciones de policía a la Cárcel Modelo de Bucaramanga. Pues algunos de los miembros de las bandas han tenido inconvenientes al encontrarse en los patios con integrantes de otras agrupaciones delictivas.