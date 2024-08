Daniel Quintero calificó de mentiroso al gerente de EPM por venta de acciones de Tigo-Une

Medellín, Antioquia

El ex alcalde de Medellín, Daniel Quintero, negó que en en su administración se haya generado un detrimento patrimonial, debido a la no venta de las acciones de EPM en Tigo - Une, como lo indicó el actual gerente de las Empresas Públicas de Medellín, John Maya Salazar.

Indicó el ex mandatario, que por el contrario, ellos acudieron a estudios técnicos para la valoración de las acciones en el año anterior y no de 2022, se recuperó la cláusula de protección de patrimonio público y se hizo una inyección de capital.

“Se recuperó gracias a que nosotros pudimos recuperar la cláusula y esta ya no se vence como se iba a vencer pues el año pasado, sino que se vence en diciembre del 2028. Ahí está la primera mentira. La segunda mentira que ha dicho el gerente de EPM es para dónde va la plata. Es engañoso y eso lo han denunciado ya varios gremios y varios actores en la ciudad. Y es que según lo que han presentado hasta ahora, la plata va a una fundación, la fundación de EPM. Y desde la fundación de EPM, sin mayores controles, se va a ir la plata a proyectos del alcalde y otro pedacito, y así lo han dicho, va a un proyecto de basuras. Que está muy bien el proyecto de basuras, pero que no engañen a la gente, que no le digan mentiras a la gente. Un gerente de empresas públicas de Medellín no puede pararse ante los medios de comunicación, sin ninguna vergüenza, a mentirle a la ciudadanía, que además son mentiras que se les están cayendo a pedazos”, expresó el ex alcalde Daniel Quintero.

Sobre el detrimento patrimonial

Quintero señaló que desde su administración se tuvo una valoración de banca de inversión a diciembre del año pasado de 3 billones de pesos y además se le sumó 600 mil millones de pesos en capitalización. Aseguró que a pesar de sus esfuerzos para que no se venciera la cláusula de protección del patrimonio público, que había causado el deterioro en 2022, el Concejo de Medellín permitió que se venciera.

Expuso que la empresa Millicom también tendría control en las decisiones de EPM: “Les estuvo pagando bonificaciones por 25 mil millones de pesos los años que dieran pérdida. ¿A qué directivo le dan plata de bonificación por dar pérdidas? Pues Millicom, a una empresa pública que ellos controlaban, a los directivos les daban bonificación, que además son funcionarios públicos porque es una empresa pública, les dieron bonificación por dar pérdidas. Estamos ante una gran estafa”.