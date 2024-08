JuanFer Quintero sobre los rumores de su salida de Racing: “Siempre he estado contento”

Juan Fernando Quintero fue el encargado de sellar el triunfo de Racing 0-2 ante Huachipato en Chile, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El gol desde el lanzamiento del punto penalti es el primero que el antioqueño marca en competencias Conmebol a nivel de clubes, desde su golazo con River Plate en la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors en el 2018.

Al final de este compromiso, Quintero se refirió a su futuro, diluyendo un poco los rumores generados sobre su salida de la Academía. El colombiano aseguró estar muy contento con su actualidad en el club.

“Yo siempre he estado contento, siempre lo he expresado. Obviamente, son cosas que yo no puedo controlar, lo que pasa afuera. Todo el mundo es consciente de que este tipo de noticias pasan, hacen parte del fútbol”, declaró JuanFer en diálogo con ESPN.

Y agregó: “yo estoy muy contento mientras esté acá; el día que pase lo contrario lo vamos a hablar, pero la verdad que yo nunca dije palabras que por ahí salieron. Sabemos que hoy estamos, mañana no sabemos, el fútbol es así”.

Por su parte, ya en la zona mixta, el antioqueño resaltó el triunfo conseguido por su equipo, de cara al juego de vuelta que se disputará en Avellaneda el próximo martes. “Muy contentos, un partido muy difícil, sabíamos el rival que tenemos, una buena ventaja para pensar en lo que va a ser el martes, un partido muy difícil, pero ya dimos el primer paso”.

De su rival de turno, destacó: “hacen muy buen fútbol, tienen algo muy marcado, que es su fluidez por las bandas, sus centros, dos nueves ahí. Sabíamos que iba a ser muy difícil, nosotros tuvimos eficacia y eso fue lo más importante”.

Los números de JuanFer en Racing

Juan Fernando Quintero ha disputado 38 partidos desde su llegada a Racing en todas las competencias. El colombiano ha aportado, hasta la fecha, 10 anotaciones, nueve de ellas por el campeonato local.