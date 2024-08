Josen Escobar y su crítica a César Farías: “El técnico pasado no entendía a sus jugadores”

América de Cali viene de un espacio de casi dos semanas sin actividad futbolística. Su último partido fue el pasado 4 de agosto en el empate 1-1 en condición de visitante frente a Patriotas con gol del argentino Rodrigo Holgado, ubicándose en la sexta posición del todos contra todos con 7 puntos.

Josen Escobar habló con El Alargue de Caracol Radio, donde explicó su relación actual conel entrenador Jorge Da Silva y el ex técnico Cesar Farias. “Es muy cercano con el jugador, con el estado emocional y en el tema de la cancha trata de interpretar cosas que algunos no lo tienen, el técnico pasado no entendía bien a sus jugadores y su manera de pensar”, resaltó sobre el uruguayo.

El próximo domingo 18 de agosto los rojos enfrentarán al vigente campeón del fútbol colombiano Atlético Bucaramanga desde las 5:45 de la tarde en el estadio Américo Montanini. El juego de la quinta fecha ante Millonarios quedó aplazado, al no estar disponible el estadio Pascual Guerrero por el Mundial Femenino Sub-20.

Rendimiento actual con América

“Estoy muy contento de los minutos que me toque, si es titular o suplente siempre quiero ayudar al equipo”.

Función con el Polilla Da Silva

“Me pide que trate de conectar con los delanteros y los ponga de cara al gol, trabajando mucho en los entrenos, vengo de una posición que antes no jugaba, ahora es más adelantado, pero siempre quiero ayudar al equipo”.

Posición ideal en el campo de juego

“Toda mi vida siempre he jugado de volante, con pases limpios y sacando al equipo con buena tenencia de balón y no me siento incómodo donde juego ahora con el profe, pero jugando más retrasado me siento más cómodo”.

Relación con el director técnico

Duelo frente a Patriotas

“El análisis que hemos hecho fue que vimos en lo que fallamos, no me quiero meter en el tema de las faltas, porque puede perjudicar al equipo. Nos caracterizamos por tener una buena tenencia de balón y no me quiero meter con la cancha, estamos encontrando el camino”.

Partidos aplazados en el Pascual

“Ya tuve la posibilidad de jugar en Cartagena con la selección en un amistoso, es un terreno y marco lindo para Colombia, no tendría ningún problema en jugar ningún estadio porque llenaríamos y el clima es casi similar al de Cali”.

Trayectoria como jugador

“Empecé en talento los almendros desde los 5 años, de ahí hice mi proceso formativo y pase a fortaleza en Bogotá donde jugué un año y medio, luego llego al America hace dos años”.

Próximo rival, Atlético Bucaramanga

“Tuvimos la fortuna de tener dos semanas para entrenar, hemos analizado al equipo y se para muy bien, va a ser un bonito espectáculo y un partido difícil”.