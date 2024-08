Hubo descuido de los padres, nosotros cumplimos con protocolos: Parque de la Familia

ARMENIA

Las directivas del parque de recreación en el Quindío donde murió un niño de 3 años de edad ahogado en una piscina aseguran que el incidente se presentó por descuido de los padres y no por negligencia del parque

Estamos hablando del parque de La Familia del municipio de Montenegro donde el domingo se presentó la tragedia que enluta a una familia de Armenia

German Giraldo Marín, administrador del parque de la Familia que es propiedad de la sociedad de mejoras públicas de Montenegro al lamentar el hecho fue claro en manifestar que cumplen con todos los requisitos de ley para poder funcionar en materia de seguridad y atención de primeros auxilios, así como los salvavidas exigidos por la ley

El administrador del parque indicó que personal de la Fiscalía estuvo en el parque recolectando información entre ellos los videos de cámaras de seguridad, y aunque no quiere señalar a nadie hay un evidente descuido de los padres frente a estar pendiente del niño que accidentalmente cae a la piscina de un metro con 40 centímetros de profundidad y termina en el fatal desenlace.

Sobre los requisitos

German Giraldo Marín, administrador del parque de la Familia expresó “la Sociedad de Mejoras Públicas de Montenegro que es la persona jurídica la dueña del parque de la familia es una entidad sin ánimo de lucro, es una entidad inscrita en la Cámara de Comercio por supuesto y allana todos los requisitos que fueron verificados por la Fiscalía por el CTI por la Policía de Turismo, la Secretaría de Gobierno de la alcaldía de Montenegro donde están allanados todos los requisitos, los salvavidas tienen su certificados como le dije antes eran los resultados de RCP de acuático y de primeros auxilios tenemos pues todas las medidas de seguridad estamos muy atentos y desafortunadamente siempre se dice el aviso tenemos un aviso muy pero generalmente no lo leen, se prohíbe el ingreso de niños menores de 12 años sin la compañía de un adulto responsable, entonces la responsabilidad de los niños menores es de los padres o adultos responsables obviamente los operarios de control y vigilancia de la piscina se mantienen dando la vuelta,

Sobre el accidente que cobró la vida del niño

Don German explicó “obviamente del susto para todo el mundo y los salvavidas, porque el papá la mamá y todo el mundo el niño estaba en la piscina infantil que segurísima y salió con una pelotita que los señores de la Fiscalía llevaron el video y se va para la piscina ya grande en la semi olímpica, que ahí hay una playita que le dará el agua a los tobillos y él le pega a la pelota y se va detrás de la pelota pero cae como por la pared que tiene una profundidad de 1.40 y cae a la pared y queda casi el manotea un minuto y se hunde y, lamentamos mucho lo que sucedió con el niño.

Descuido de los padres

Yo no quiero entra a debatir ni a señalar, lamento mucho lo que está pasando, el padre de ese niño, pero tenemos los videos, él abandonó a su hijo, es lamentable él y la mamá, lo dejaron, los operarios de encargados de la vigilancia y seguridad le decía al Señor que, cuidado con el niño, pero sí les faltó más cuidado a su bebé.

Extremar las medidas

Como institución la Sociedad de Mejoras Públicas parque de la familia redobla, esfuerzos redobla vigilancia, no queremos jamás que se vuelva a repetir este evento trágico, lamentamos mucho el dolor que está sufriendo los padres y la familia del niño, eso nunca debió pasar, pero no es el momento de señalar, ni de decir que es responsable o no, pero es lamentable y con toda seguridad la sociedad de mejoras públicas que es una entidad cívica histórica y cultural en Montenegro redobla esfuerzos para que nunca más se vuelva a repetir un hecho de esto vamos a tener vigilancia total en este hecho perfecto.

