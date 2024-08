Ciclo de talleres de la Corporación Farfala contó con 100 participantes

Santa Marta

Entre mayo y julio, 100 participantes de diversas edades y provenientes de Santa Marta y municipios del Magdalena participaron en el ‘Ciclo de Talleres de Escritura Creativa, Oralidad y Periodismo Cultural’, organizado por la Corporación Artística y Cultural Farfala con apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través del Programa Nacional de Concertación Cultural.

Estos talleres proporcionaron valiosas herramientas para el desarrollo personal y profesional de adolescentes, jóvenes universitarios, profesionales, gestores culturales y adultos en general. Los participantes adquirieron habilidades que promueven la difusión y visibilización de expresiones artísticas y culturales en nuestra comunidad.

Ángel Eduardo Beltrán, del taller de escritura creativa, expresó: “Este taller me ha ayudado a descubrir mis géneros favoritos y a inspirarme en cosas que no imaginaba. He comprendido que en la escritura no hay límites; es lo que tú quieras expresar”. Adriana Betancourt, del taller de periodismo cultural, añadió: “Ha sido una experiencia enriquecedora para mi trabajo como creadora de contenido. Estos espacios son esenciales para nuestro crecimiento y para aportar más en nuestras labores diarias”.

Por su parte, William Agudelo, tallerista en creación de contenidos periodísticos, destacó la importancia de estos espacios: “Ayudan a crear conciencia sobre temas culturales y a fortalecer nuestro sentido de pertenencia. Estos talleres nos reconectan con la academia y con las nuevas generaciones interesadas en la cultura”.

Farfala Corporación Artística y Cultural, sigue comprometida con la promoción de la cultura y el arte en Santa Marta, buscando que tanto niños, como adolescentes, jóvenes y adultos adquieran una formación integral y se fortalezcan como comunidad artística, contribuyendo así al legado cultural de la región