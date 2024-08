Avon Products se acoge a Ley de Quiebras en EE.UU.

Avon Products Inc., se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos en un de Tribunal Especializado del Distrito de Delaware. Cortesía: Getty Images

La reconocida empresa de cosméticos Avon Products Inc, filial de la brasileña Natura, se declaró en quiebra para intentar deshacerse de una deuda de 1.000 millones de dólares, luego de una ola de demandas por productos cancerígenos; por lo que Natura deberá inyectar 43 millones de dólares más.

Avon Products el cual es un holding no operativo que se declaró en quiebra en medio de su creciente deuda vinculada a demandas relacionadas con sus talcos que podrían causar enfermedades, dijo su empresa matriz brasileña Natura & Co.

La mencionada empresa de cosméticos, perfumes, joyería y productos para el hogar, se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos en un Tribunal Especializado del Distrito de Delaware, mientras intenta abordar jurídicamente 386 casos individuales relacionados con un talco, según su petición.

Qué es Avon Products Inc.

Avon Products Inc., es un holding no operativo de la marca de belleza Avon, que tiene dos sedes principales en Nueva York, Londres, y franquicias en varias ciudades de Estados Unidos y Europa, pretendiendo en el último año abrir una principal en América Latina, tentativamente Sao Paulo, Brasil. Desde finales de 2016, comenzó a operar como empresa matriz de la fabricante y comercializadora brasileña Natura & Co.

En ese mismo año, Avon Products Inc. (API), dejó de comercializar sus productos en Estados Unidos, luego de vender su negocio en ese país. Cabe diferenciar que una cosa es API y otra la marca Avon, esta última es propiedad de LG Household & Health Care Ltda, por lo que no está afiliada a ninguna otra entidad y no hace parte del Capítulo 11.

Montos de las demandas

Al igual que Johnson & Johnson, Avon Products Inc., enfrenta cientos de demandas por sus productos de talco y acumula 225 millones de dólares en costos defendiéndose de las mismas por lesiones personales y pagos de acuerdos. Hasta la fecha, su deuda ronda los 300 millones de dólares.

John Dubel, presidente de Avon Products Inc., manifestó que lo ocurrido hoy “genera que la acción dentro de la Bolsa, y la venta propuesta de las operaciones no estadounidenses de Avon, maximizarán el valor de nuestros activos y nos permitirán abordar nuestras obligaciones de manera ordenada”.

¿Impacto en América Latina?

Las operaciones de Avon fuera de los Estados Unidos, no tendrá ninguna repercusión, y más porque la marca estadounidense es distribuida en nuestra región por la brasileña Natura, según confirmó el director ejecutivo de Avon, Kristof Neirynck, quien agregó que " la idea es avanzar estratégica y comercialmente a nivel internacional, lo que incluye modernizar el modelo de venta directa y reactivar la marca para acelerar su crecimiento”.

Que pasó con Natura luego de la decisión de Avon Products

En un comunicado, el fabricante de cosméticos brasileño Natura pérdidas por 327 millones de dólares en el primer semestre, con un aumento del 29,6% frente a las del mismo período de 2023, porque Avon Products, ya venía evaluando la posibilidad de acogerse a la Ley de Quiebra. Por lo que Natura atribuyó el aumento de sus pérdidas a los ajustes contables derivados de los problemas financieros que llevaba su subsidiaria.

Natura aclaró que, pese a ese resultado, los ingresos siguieron aumentando gracias a la dinámica de ventas de Natura Brasil y a la estabilización de Avon Brasil. Las ventas de Natura en el primer semestre sumaron 2.449 millones de dólares, con un ligero aumento del 0,1% con respecto a los seis primeros meses del año pasado. Sin embargo, mientras que las ventas de la subsidiaria Natura &Co Latam subieron un 2,9%, las de Avon International se redujeron un 9,4%.