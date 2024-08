Yeison López se sincera en 10 AM: “Si recibiéramos más apoyo, tendríamos más medallas”

El atleta colombiano, Yeison López, entró en la historia del deporte colombiano tras obtener la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, hito que logró en el levantamiento de pesas, división de 89 kg, el pasado viernes en la recta final de las justas deportivas.

Este lunes, López regresó al país, donde fue recibido en Cali como todo un héroe por centenares de personas, que mostraron su cariño por el atleta, que rompió en llanto ante el emotivo momento.

Tras el triunfo cosechado en París, la vida de Yeison López se ha dado a conocer en el país, una historia que resalta por la superación ante las dificultades de la vida, pues el colombiano, fue desplazado desde su natal Chocó por grupos al margen de la ley y encontró en el deporte una motivación para cumplir sus sueños.

Durante el programa ‘10 AM Hor por hoy’ de Caracol Radio, el medallista olímpico fue uno de los invitados de lujo, allí contó cómo fue su infancia, su inspiración y su alegría por estar tan cerca de cumplir el sueño de darle una casa propia a su mamá.

Entrevista de Yeison López en ‘10 AM Hoy por hoy’

Su llegada al país: “Llegué muy feliz a mi país, tener ese caluroso recibimiento fue algo muy bonito”.

La esposa de Yeison, que también es deportista, pero no logró clasificar a las olimpiadas y el sueño de regalarle una casa a su mamá: “Lastimosamente, ella no pudo ir, lo intentará para el 2028, mi sueño siempre ha sido regalarle una casa a mi mamá y se está cumpliendo, tendré una reunión con la gobernadora esta tarde para materializar este sueño”.

El alcalde de Cali apoyará la causa: “Sí, supe lo del alcalde, recién ayer cuando llegué al aeropuerto en horas de la tarde, me comentaron que él se había sumado a esta bonita causa, sería muy bonito también yo tener una casa propia, sería maravilloso, es un orgullo que el trabajo duro siempre premia”.

Las pocas ganancias por sus triunfos deportivos: “El levantamiento de pesas no es un deporte que deje mucho dinero, con el dinero que gano debo cubrir muchas cosas para mantener mi rendimiento, desafortunadamente las medallas mundiales que he ganado no han sido suficientes para darle la casa a mi mamá, eso ha sido noticia y me ha ayudado mucho, estoy muy contento con eso”.

Momento más difícil en su vida: “No sé si mucho saben, pero fui sancionado cinco años, fue un momento muy difícil, gracias a Dios conté con el apoyo de Indervalle, muchas veces pensé en rendirme, tuve pensamientos malos, tuve depresión, pero gracias al apoyo de mi familia, que jamás me ha abandonado, pude volver a salir adelante de nuevo, le agradezco al presidente de la federación, porque dijo que iba a apoyarme en el ciclo olímpico”.

Más apoyo, más triunfos: “Las pesas es un deporte que tiene muchas capacidades y una relevación generacional muy buena desde el año 2000 venimos cosechando medallas, tuve un entrenador que me inculco mucho como persona y como deportista, tenemos muy buenos deportistas en el país, si recibiéramos más apoyo seguro tendríamos muchas más medallas”.

Su celebración: “No es algo planeado, sale de manera espontánea, uno está preparado para lograr un triunfo, pero jamás para recibir una medalla como esa, apenas lo logré, me desplomé, fue una alegría inmensa, no sabía qué hacer”.

¿Qué piensa en el momento de competir?: “En el momento en el que uno está compitiendo y tiene una única oportunidad para triunfar, uno piensa en todo lo que ha pasado para llegar a ese momento, uno se disfruta la competencia hasta el último momento, eso quita la presión del momento”.

¿Tiene psicólogos para fortalecer la parte mental?: “Contamos con un maravilloso equipo de trabajo, desde entrenadores, médicos, psicólogos, nutricionistas, de todo, en lo mental trabajamos bastante. Muchos deportistas han pasado por momentos difíciles, cuando estás afectado en la parte mental, se nota en los resultados, mientras uno logre trabajar esa parte y ser fuerte, se puede salir adelante y competir con más verraquera”.

Su paso por ‘El desafío’: “Mi participación en el desafío fue algo bueno, yo miraba mucho el programa de niño, representaba un reto grande, estoy muy agradecido con el canal por darme esa oportunidad, tuve un maravilloso recorrido allí”.

Su infancia y salida del Chocó: “Yo soy desplazado del Chocó, salí de allí a los 12 años, salí con mi papá y mi hermano de manera espontánea, fuimos amenazados por grupos, estábamos trabajando y nos llegó la noticia de que no podíamos volver a la casa, no teníamos opción, nos tocó irnos así, con la ropa que teníamos, estoy agradecido con Dios porque de no ser así no sé qué camino hubiera tomado, a las semanas salió el resto de mi familia, los peligros eran el chantaje, asesinato, reclutamiento. Perdimos la casa en el Chocó, también terrenos y cultivos”.

Llegada a Cali: “Cuando llegué a Cali, empecé a estudiar para terminar la primaria y también inicié en el levantamiento de pesos, teníamos un puesto de fritangas y yo me las ingenié para vender dulces y con eso conseguir lo de los pasajes para ir a entrenar, estoy muy orgulloso de mí por haber vendido dulces y orgulloso de mis papás que me inculcaron buenos valores”.

Inspiración en el deporte: “Un día vi un periódico donde salía un familiar campeón en los Panamericanos, ahí mismo yo le dije a mi mamá que también quería ser un campeón como él y que quería levantar pesas, fui a donde mi primo hermano, vio mis condiciones y de una me dijo que me presentara en la liga”.

Críticas en redes sociales: “Antes de competir, todos saben que a Colombia no le había ido bien en los Olímpicos, en las redes sociales hay muchas personas que solo se dedican a criticar, créanme que los atletas estamos orgullosos de representar al país, damos el 120%, vi muchos comentarios y estaba muy triste porque pensé que recibiríamos más apoyo, por eso mi celebración meditando, porque necesitamos paz mental, no está bien que hagan esos comentarios destructivos”.

Recorte del presupuesto: “He escuchado mucho sobre el recorte que tienen planteado para el deporte, que es del 60%, la verdad no me agrada involucrarme en cuestiones políticas, pero mi llamado es que hemos hecho una representación en los Olímpicos y el presupuesto debe mantenerse e incluso mejorar, hay muchos niños que tienen ese sueño, y la verdad es que ese recorte sería algo malo para nosotros los deportistas”.