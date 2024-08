¿Por qué el boxeo podría quedar por fuera de los Juegos Olímpicos 2028? Las razones

El boxeo, al igual que la natación y el atletismo, ha estado presente en todas las ediciones de los Juegos Olímpicos modernos, desde la celebrada en 1904 en San Luis, con excepción de 1912, cuando los olímpicos se celebraron en Estocolmo, donde la ley prohibía este deporte. Desde ese momento, el boxeo ha sido incluido en todas las ediciones, sin embargo, esto podría cambiar para el 2028.

En París 2024 esta disciplina entregó más de 40 medallas en 13 categorías diferentes, siete en la rama masculina y seis más en la rama femenina y contó con la participación de más de 300 atletas de todas las categorías que llegaron a esta edición buscando la presea olímpica. Colombia llegó con cinco boxeadores, cuatro mujeres y un hombre, quienes cayeron en el camino a la medalla.

Este deporte, en el que Colombia se ha destacado sumando cinco de las 38 medallas olímpicas, podría quedar por fuera de Los Ángeles 2028, por decisión del Comité Olímpico Internacional y varios hechos alrededor de este deporte, le contamos.

Por qué el boxeo dejaría de ser un deporte olímpico

Así como el karate no hizo parte de los Juegos Olímpicos de París y entró el break dance, para los Olímpicos de Los Ángeles ya se está comenzando a decidir los deportes que quedarían por fuera de esta edición, sin que esto signifique que no pueden volver a estar, y los nuevos deportes que serían incluidos.

El boxeo, al igual que el break dance, quedarían por fuera del programa olímpico, debido a distintas situaciones entre el Comité Olímpico Internacional y la Asociación Internacional de Boxeo, AIB, con temas de finanza, arbitraje, gobernanza que causaron la expulsión de la IBA de la escena olímpica, que generó su salida de la organización de los torneos olímpicos y los ingresos que conllevan.

En días pasados, Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, reveló que dentro de poco se confirmará si el boxeo saldrá del programa olímpico o continuará como en las últimas ediciones.

Cuando en una conferencia de prensa le preguntaron cuándo se conocería la decisión, afirmó que: “durante el transcurso del próximo año, lo antes posible. Pero no podemos esperar más que finales del próximo año”.

Sin embargo, Casey Wasserman, director de Los Ángeles 2028, reveló a Reuters que le gustaría tener el boxeo en su país, sin embargo, confirmó que por el momento no hace parte del programa: “siempre hemos dicho que tenemos que encontrar la manera de incluir el boxeo en los juegos del 2028, pero tal y como estamos hoy no está en nuestro programa y no tenemos una sede para ello”.

Los nuevos deportes para Los Ángeles 2028

Ya se conocen los primeros deportes que podrían ser incluidos en la próxima edición de los Juegos Olímpicos, volverían algunos que ya hicieron parte de unos olímpicos y debutarían otros más.

Los deportes que regresarían serían el béisbol y el softball, que no estuvieron en París 2024, pero que ya han tenido apariciones anteriormente. Además del Lacrosse, muy practicado en Estados Unidos y que cuenta con representación colombiana; este hizo parte de Londres 1948 y desde ese momento no volvió a unos olímpicos.

El cricket también regresaría a unos olímpicos luego de 128 años de ausencia, la última vez que hizo parte del programa, en 1900 solo Francia y Gran Bretaña participaron, sin embargo, se esperaría la participación de naciones de todos los continentes.

Finalmente, el squash y el flag football serían los dos deportes debutantes, el primero ya hizo parte de los Juegos Olímpicos de la juventud en 2018 y los Juegos Mundiales, que componen el ciclo olímpico. Por su parte, el flag football es una variación del fútbol americano y que apareció como deporte de muestra en Los Ángeles 1032.