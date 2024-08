“Hoy mi vida está en peligro y la de mis dos hijas”: Sandra Ortiz por caso UNGRD

JUSTICIA

Sandra Ortiz, ex alta consejera para las Regiones, llegó a la Fiscalía a rendir interrogatorio por su presunta participación en el entramado de la UNGRD.

Antes de ingresar al Búnker, dijo que producto de las menciones en el escándalo “su vida y la de sus dos hijas están en peligro”.

“Hablo de algunos medios de comunicación, soy una mujer sincera y yo llegué a donde he llegado por mi sinceridad, les quiero decir a cada uno de ustedes, ese perfilamiento que me han hecho, esos pocos medios que me han perseguido por todas las noticias de los últimos días, hoy mi vida está en peligro y la de mis dos hijas, si ustedes tienen pruebas hoy, yo misma se las entrego a la Fiscalía, vamos y se las entregamos, no sigan haciendo daño a mi familia”.

#JUDICIAL | Sandra Ortiz, ex alta consejera para las regiones llegó a la Fiscalía para rendir interrogatorio por el caso de corrupción de la @UNGRD . Dice que es inocente y que producto de las menciones en el escándalo “su vida y la de sus hijas corre peligro”. @andresGgaitan pic.twitter.com/4Z2RWRwklG — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 13, 2024

Sandra Ortiz fue mencionada por Olmedo López y Sneyder Pinilla de presuntamente haber sido la mensajera para entregar una maleta con $3.000 millones para el expresidente del Senado Iván Name, en dos entregas. La primera habría sido en una habitación del hotel Tequendama Suites en Bogotá, donde la exconsejera estuvo hospedada, y la segunda entrega en un lujoso apartamento de propiedad del congresista en el norte de Bogotá.

Al ser preguntada por ese presunto episodio prefirió evadir el asunto.