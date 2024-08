Ruta del Sol bloqueada por protestas

Bucaramanga

Habitantes del municipio de Sabana de Torres protestan a la altura del peaje ‘La Gómez’ en el Kilómetro 36+150. Según los manifestantes los retornos que pretende hacer la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) junto al Ministerio de Transporte en esa vía, los obligará a recorrer cuatro kilómetros de ida y cuatro de vuelta para entrar al Municipio.

Además, manifestaron que los habitantes de Sabana de Torres no se tuvieron en cuenta como mano de obra.

🚨#Bloqueo | A esta hora habitantes del municipio de Sabana de Torres bloquearon el paso a la altura del peaje ‘La Gómez’. Solo hay paso para vehículos de emergencia. pic.twitter.com/JW2OUWse3W — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) August 12, 2024

¿Qué pide la comunidad?

Primero que la ANI, el Ministerio de Transporte y Ministerio de Trabajo hagan presencia en el lugar.

Segundo, la comunidad solicita un intercambiador o una glorieta después del peaje para que el municipio no quede incomunicado, así como puentes peatonales en la vía ya que hay dos caseríos de lado y lado. Además, dicen que no se oponen a personal de afuera pero que también contraten personal de Sabana de Torres.

“Hasta que no hagan presencia los ministerios y la ANI no vamos a levantar el bloqueo, si no llegamos a ningún acuerdo vamos a parar la vara porque nos están cobrando un peaje bien caro”. Dijo Jairo Jiménez, veedor del municipio.

Con la manifestación toda la costa que viene del interior y las personas que vengan de Barrancabermeja quedan bloqueados. Solo de dejará pasar vehículos de emergencia el resto de conductores deben tomar la vía alterna de San Alberto.