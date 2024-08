Ciudadano acusado de maltrato animal en Bucaramanga denunció amenazas de muerte

Bucaramanga

Después de hacerse viral un video en el que Ángel Sandoval golpeó a la mascota de la ciudadana Pilar Duarte, en el barrio Alarcón sobre la calle 22 con carrera 23 en Bucaramanga, el trabajador de la Electrificadora de Santander (Essa) denunció presuntas amenazas en su contra.

“Hay un tema de unas amenazas de muerte. Temas muy pesados de amenazas en contra mía, de mi familia, mis niñas. Amenazas por un error que yo cometí como humano tampoco creo que sea lo correcto, adicionalmente pues mucha gente también pide temas de sanciones a nivel laboral, de que me despidan de mi empleo, que es mi forma de buscar el sustento para sostener mi familia. En este momento estaba en un día de descanso, no tiene nada que ver la empresa en mi actuar”, expresó en Caracol Radio Sandoval.

En cámaras de la calle del supermercado quedó grabado el suceso. Aparentemente Sandoval y Duarte cruzaron palabra antes de la agresión contra el pastor border collie de Duarte.

“Estoy dando la cara. Ya tengo una solicitación para el tema de conciliación con la dueña del animalito. Estoy dispuesto a buscar la manera de resarcir el daño, solucionar esto y pues ofreciéndole disculpas pues a mi la señora, a i familia, a Dios, a mis compañeros de trabajo, en fin, es algo que no le deseo a nadie”.

Cuando el ciudadano iba pasando por la calle el pastor estaba amarrado afuera del supermercado. Le ladra al perro de Sandoval que es más pequeño. Momento en el que empiezan a discutir los dueños de los perros, exigiendo el uso de un bozal.

En el video se observa que el hombre se retira pero enseguida se devuelve y le da una patada al perro de 8 años.

“El acoso es por todas partes, las redes sociales. La cantidad de amenazas que me llegan. Estoy bastante conmocionado por todo esto, mi mal actuar. No busco desde ningún punto de vista de tratar de menguar o minimizar pues el tema de los sucesos del maltrato animal, del golpe que le di a ese perrito. Desgraciadamente pues en ese momento no supe gestionar mi ira, mi enojo por el tema de que el otro perrito pues me le ha pegado al mío y el perrito ha quedado ahí como desmayado”.

Ángel Sandoval pidió que las autoridades también tengan en cuenta se seguridad después de denunciar las presuntas amenazas que ha recibido esta semana.

Esteban Nicolás Álvarez Díaz, inspector de Policía en Bucaramanga, confirmó que se está a la espera de los resultados de los exámenes para proceder a realizar la audiencia de Sandoval.

En los artículos 84 al 89 la Ley 1774 del 2016 se establece que los ciudadanos tienen la obligación de prevenir cualquier acto que pueda vulnerar de forma física el bienestar de un animal. En este caso por tratarse de un golpe, que aunque no le afectó gravemente, atentó contra la integridad del perro.

Lo que hace que sea competencia del inspector y se pueda “empezar el proceso sancionatorio. A través de la Unidad de Bienestar Animal se le hizo exámenes veterinarios. Le revisaron los tejidos blandos y una vez tengamos los resultados se cita al ciudadano a la audiencia”, confirmó Álvarez Díaz.

Según la condición del maltrato la multa puede variar desde los 5 a 50 salarios mínimo mensual legal vigente. En este caso podría ser una multa de hasta 6 millones de pesos.