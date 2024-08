Hospital San Rafael creará e implementará política de cero tolerancia al maltrato y acoso

Tunja

A raíz de la denuncia que dio a conocer la doctora Laura Salinas de un presunto acoso sexual que sufrió en su residencia en el Hospital Universitario San Rafael de Tunja, en la institución se va a construir la primera política institucional en un hospital público de Boyacá, de cero tolerancia al maltrato y al acoso.

El gerente de la institución hospitalaria, Germán Pertuz, explicó en Caracol Radio que “nos sentamos con los líderes estudiantiles de las 12 universidades que hacen presencia al interior del hospital y acordamos con ellos suspender las rotaciones por algunos servicios, mientras que en agosto, en conjunto con ellos, se va a sacar una política de cero tolerancia al maltrato y al acoso, de tal forma que va a ser la primera política institucional en un hospital público de Boyacá, exclusivamente para proteger al personal en formación de todas las áreas de la salud, porque actualmente rotan mil estudiantes dentro de la institución”.

La idea es poder promulgar una política construida en común, que le dé herramientas al hospital para poder tomar acciones contractuales contra esos presuntos acosadores, “porque nosotros no somos ente judicial pero sí podríamos incorporar en nuestros contratos algunas cláusulas de protección especial a la víctima, como suspensión del contrato y otras medidas”, precisó el doctor Pertuz.

Para avanzar en la construcción de esta política se han revisado las de otros países y también han estudiado experiencias exitosas, “porque que lo que necesitamos es formar profesionales compasivos, exitosos y competentes, y eso no está relacionado con el maltrato. Todos los que hemos estudiado una profesión de salud, fuimos víctimas del maltrato desde la universidad y más en nuestras rotaciones e internados hospitalarios, pero somos conscientes que los tiempos cambiaron, las formas de aprender también cambiaron, porque ya la letra con sangre no entra y hay que mirar otras alternativas”, es la reflexión del gerente del Hospital San Rafael.

En estos momentos el área jurídica está evaluando nuevamente la situación, teniendo en cuenta que el 18 de julio del 2024, la Procuraduría General de la Nación emitió la Circular 003 en la que dan directrices para el cumplimiento de rango constitucional, legal y reglamentario, frente a la prevención, atención y sanción del acoso laboral en las instituciones públicas. “Si bien es cierto, los estudiantes no trabajan en el hospital y no se configuraría un acoso laboral; pero sí hay en esta circular bastantes herramientas que van a ser implementadas este mismo mes por parte del hospital, para evitar que este caso, y otros que no han salido a la luz, vuelvan a suceder”, es la tarea que dice el doctor Pertuz, están asumiendo en la institución hospitalaria.

El ortopedista Christian Rojas, presunto acosador de Laura Salinas, sostiene que es inocente y que los chats, al leerlos detenidamente, no tienen ningún contenido ofensivo, ni sexual y tampoco de acoso, “que se trató de un chat informal que tenía con la estudiante, que él tiene derecho a su debido proceso y que por lo tanto él no está dispuesto a liquidar de manera bilateral el contrato, ni a renunciar a este”, es lo que informa Germán Pertuz sobre la reunión que sostuvo con el especialista cuestionado.

También dice el doctor Pertuz que los contratos están próximos a vencerse y que muy seguramente desde el hospital tomarán las acciones pertinentes que protejan a los estudiantes y también protejan jurídicamente al hospital. “Yo no puedo salir a echar a un gran especialista sin evidencias y sin el debido proceso, porque puedo ser objeto de demandas y de sanciones por parte de los entes competentes”.

Caracol Radio supo de una muy buena fuente que el contrato del doctor Rojas se vence el sábado 31 de agosto y lo más seguro es que no le sea renovado.

Igualmente se conoció que ya se han pedido los cargos a coordinadores de varias áreas asistenciales que están involucrados en las quejas.

Por último, el gerente del Hospital San Rafael dijo que entiende a los estudiantes y a la ciudadanía por la indignación y sentir que no se hace nada al interior de la institución, que a él le gustaría tener la justicia, “pero estamos en un país donde el Estado de Derecho prima y en donde la presunción de inocencia es para todos los habitantes; en ese sentir, yo no puedo tomar decisiones unilaterales al calor de las redes sociales, porque yo acabo el contrato de una persona y las redes me van a aplaudir y van a decir «sí, así es que es», ¿para qué? para que a los 6 meses, al año, esté demandado y tenga que reintegrarlo con brazos caídos, con indemnizaciones y después alguien diga «oiga ese gerente lo echó mal, y ahora esa plata que le tocó pagar al San Rafael, que la pague él»”.