Posibilidades de medalla: Agenda colombianos en los Juegos Olímpicos domingo 11 de agosto

Se cierra el telón de los Juegos Olímpicos de París 2024. Colombia suma tres medallas, todas de plata, luego de lo hecho por Ángel Barajas (gimnasia), Yeison López (levantamiento de pesas) y Mari Leivis Sánchez (levantamiento de pesas). Sin embargo, en el último día de competencias en la capital francesa, podría sumar dos preseas más.

La primera en iniciar competencia este domingo 11 de agosto será Angie Orjuela en maratón. Si bien no es una de las favoritas, espera tener una buena participación y, por qué no, soñar con la opción de una medalla. La atleta bogotana pondrá a madrugar al país, pues su competencia inicia a la 1:00 a.m. (hora Colombia).

Luego llegará la oportunidad para el ciclismo de pista. En este deporte hay una posibilidad real de lograr medalla. Kevin Santiago Quintero es el vigente campeón mundial del keirin, por lo que se espera que no tenga problema en llegar a la final y disputar la presea. También en esta competencia estará otro colombiano, Cristian Ortega. Ambos se encuentran en la fase de cuartos de final.

Por su parte, Martha Bayona correrá en la modalidad de velocidad e intentará quedarse con el quinto puesto. La santandereana ya aseguró diploma olímpico, luego de la triste presentación en la prueba del keirin, a la que llegó como la subcampeona mundial.

Finalmente, Tatiana Rentería tendrá la posibilidad de luchar por la medalla de bronce en lucha libre división de los 76 kilogramos. La atleta de 23 años se quedó ad portas de pelear por el oro, pero cayó contra la japonesa Yuka Kagami. Rentería espera por conocer a su rival, que saldrá del combate entre la ecuatoriana Genesis Reasco y la turca Yasemin Adar Yigit.

Agenda colombianos para este domingo 11 de agosto

1:00 a.m. Angie Orjuela - Atletismo, maratón

- Atletismo, maratón 4:00a.m. Tatiana Rentería - Lucha libre, 76 kg / Combate por el bronce

- Lucha libre, 76 kg / Combate por el bronce 4:29 a.m. Kevin Santiago Quintero - Ciclismo de pista, keirin / cuartos de final

- Ciclismo de pista, keirin / cuartos de final 4:55 a.m. Cristian Ortega - Ciclismo de pista, keirin / cuartos de final

- Ciclismo de pista, keirin / cuartos de final 5:29 a.m. Martha Bayona - Ciclismo de pista, velocidad femenina / por el quinto puesto

*Todos los horarios corresponden a Colombia

Angie Orjuela Atletismo Maratón Femenina 1:00 a.m.

Kevin Quintero Ciclismo en pista Keirin masculino, cuartos de final 4:29 a.m.

Cristian Ortega Ciclismo en pista Keirin masculino, cuartos de final 4:29 a.m.

Martha Bayona Ciclismo en pista Velocidad Femenina, carrera quinto puesto 5:25 a.m.

Tatiana Rentería Lucha Estilo Libre, 76 kg Femenino, combate por el bronce 4:00 a.m.