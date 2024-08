EPS adeudan más de $600 mil millones a los hospitales públicos del Tolima

Tolima

En riesgo está la prestación de los servicios de salud en el Tolima por una deuda que supera los $600 mil millones de las EPS con los hospitales públicos del departamento así lo denunció la secretaria de Salud, Katherine Rengifo al asegurar que la cifra está relacionada tanto con las entidades promotoras de salud que están prestando sus servicios y las que fueron liquidadas.

En diálogo con Caracol Radio Rengifo aseguró que solo la Nueva Eps, Asmed Salud y Pijaos Salud tienen una deuda superior a los $300 mil millones en la región, situación que pone en riesgo la atención de los habitantes del departamento.

“Yo creo que he sido muy clara con los tolimenses de la difícil situación que nos ha tocado en materia de salud, el contexto es claro, de 14 EPS que tienen permiso de operación en el departamento 10 están intervenidas y otras con las que no hemos tenido canales de comunicación”, sostuvo.

Según la secretaria de Salud del Tolima con una deuda tan alta, no se podrá garantizar la atención en los hospitales públicos debido a que no existe flujo de efectivo.

“Por ejemplo lo grave que es que un hospital de primer nivel de un municipio me cierre las puertas, es complicado que el paciente llegue a un segundo nivel cuando en algunos casos pueda durar el traslado hasta 8 horas”, manifestó Rengifo.

Desde el Tolima hacen un llamado a la Superintendencia de Salud para que se haga un acompañamiento a los departamentos con el fin que las EPS asuman acuerdos que permita realmente el pago de los recursos adeudados.

“Llegamos aún acuerdo con la Superintendencia de Salud para que nos haga un acompañamiento a suscripción de los acuerdos con las EPS para que se pueda garantizar el cumplimiento”.

Finalmente, sostuvo que mientras no se paguen las deudas será complejo asegurar la prestación del servicio de salud en los hospitales de la región “Porque hoy los hospitales del Tolima se están enfrentando a que no hay con que pagar el talento humano, no hay con que pagar los proveedores tan importantes como los que nos suministran los medicamentos, acá el llamado es a que las EPS entiendan que, si no controlamos, pues vamos a tener mayores costos”.

Se espera que esta semana la crítica situación de los hospitales públicos del Tolima llegue a la comisión séptima de la Cámara de Representantes para que el país conozca lo que está sucediendo.