Entrenador de Tatiana Rentería reveló la inteligente estrategia para ganar el bronce

Tatiana Rentería fue la encargada de darle a Colombia la última alegría en los Juegos Olímpicos. En el combate de lucha libre, división de los 74 kilogramos, la bonaverense venció a la ecuatoriana Génesis Reasco por 2-1 y se quedó con la medalla de bronce, siendo esta la cuarta para la delegación nacional en París 2024.

La deportista de 23 años le dio al país la tercera medalla en esta disciplina de lucha, luego de que Jackeline Rentería lo hiciera en dos oportunidades, en Beijing 2008 y Londres 2012, ambas con bronce. Por su parte, Colombia alcanzó un total de 38 preseas en toda la historia.

La estrategia del entrenador

Luego de terminar el combate, Rentería aseguró que una de las claves del triunfo fue seguir las instrucciones de su entrenador, Mario Izquierdo. No obstante, una de las declaraciones recogidas por RTVC con el técnico, dejó sorpresa, pues manifestó que la estrategia fue dar las instrucciones a la inversa para confundir a la ecuatoriana y a sus entrenadores, partiendo de que entendían lo que él decía.

“Como ellos hablan español, y yo sé que escuchaban las recomendaciones mías, yo decía lo contrario. Se grabaron eso y nos echaban ojo, yo decía ‘coja la izquierda y ella cogía la derecha’, me tocó descuadrarla a ella, porque con las emociones no sabe cómo eran sus hemisferios. Fue algo novedoso, pero nos dio resultado”, reveló al respecto.

A su vez, indicó que Tatiana Rentería no sabía sobre esto, es decir, no lo habían comentado previamente: “No, no se lo podía decir porque de pronto la descuadraba”, dijo Izquierdo. Lo cierto fue que terminó dando el resultado esperado para poder conseguir el bronce.

Por su parte, en charla con Caracol Radio, Izquierdo destacó la dureza del combate, pues fue con una rival con la que Rentería ya había perdido. “Muy feliz, la honra para Dios. Estábamos dándole fuerza a la parte táctica y estratégica para este combate porque era muy duro. Las últimas veces habíamos perdido con la ecuatoriana, entonces había una tensión fuerte. La pudimos medir en el serial ranking y ahí dije, me dijo ver, le ganamos ese día y dije, vamos a ganar, Colombia tiene con qué. Yo dije, este es el momento para que Colombia vuelva a gozar de una medalla”.

“Era una rival muy pareja. Nosotros dijimos que la más inteligente y la que más eche ganas, es la que va a ganar. La que sea más insistente en la debilidad de la oponente. Tatiana sacó esto adelante”, concluyó.