VIDEO: fuerte rechazo por maltrato a un perro en Bucaramanga, el agresor se disculpó

Bucaramanga

Todo un revuelo causo un acto de maltrato animal que quedó registrado en cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales.

La ciudadanía rechazó el momento en el que Ángel Sandoval golpeó a la mascota de la ciudadana Pilar Duarte. El trabajador de la Electrificadora de Santander (Essa) estaba un supermercado del barrio Alarcón sobre la calle 22 con carrera 23 en Bucaramanga.

Cuando de repente se presentó el altercado entre los ciudadanos y en consecuencia el pastor borde colli de la ciudadana fue golpeado. Incluso hay un fuerte manoteo entre los dueños de las mascotas.

🚨#Bucaramanga | En el barrio Alarcón buscan identificar a esta persona que golpeó a un perro sobre la calle 22 con carrera 23. @PoliciaBmanga pic.twitter.com/Nf8D6BGaEN — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) August 8, 2024

En cámaras de la calle del supermercado quedó grabado el suceso. Aparentemente Sandoval y Duarte cruzaron palabra antes de la agresión.

El ciudadano tiene también una mascota de un tamaño más pequeño que el pastor. Se retira pero enseguida se devuelve y le da una patada al perro de 8 años.

“Un hecho doloroso para mí y los dueños del supermercado que tampoco estuvieron de acuerdo. Estoy a la espera de los resultados de los exámenes que le practiqué a mi perro. Para poner la denuncia formal. Es un hecho que no puede quedar impune. Me queda la inquietud de que él teniendo una mascota proceda de esa manera tan irracional”, dijo en Caracol Radio la dueña del perro agredido.

Por su parte la Essa también se pronunció frente a los hechos, advirtiendo que tomarían medidas disciplinarias contra el trabajador.

Nos contactamos con la mamita del perrito agredido y nos cuenta que ya se le practicaron exámenes y está a la espera de los resultados🐶



Ya se tiene toda la información del maltratador y seguiremos acompañando jurídicamente para que haya justicia en este caso. @MONYRODRIGUEZOF https://t.co/0nPFr9aSK3 pic.twitter.com/JfVTdWLliU — Camilo Machado (@CamiMachado10_) August 9, 2024

“Essa condena el maltrato animal y rechaza la participación de cualquier trabajador en la ejecución de este tipo de conductas. Las autoridades competentes serán las encargadas de investigar y adoptar las medidas correspondientes”, indicó en un comunicado la empresa.

Esteban Nicolás Álvarez Díaz, inspector de Policía en Bucaramanga, confirmó que se está a la espera de los resultados de los exámenes para proceder a realizar la audiencia de Sandoval.

En los artículos 84 al 89 la Ley 1774 del 2016 se establece que los ciudadanos tienen la obligación de prevenir cualquier acto que pueda vulnerar de forma física el bienestar de un animal. En este caso por tratarse de un golpe, que aunque no le afectó gravemente, atentó contra la integridad del perro.

Lo que hace que sea competencia del inspector y se pueda “empezar el proceso sancionatorio. A través de la Unidad de Bienestar Animal se le hizo exámenes veterinarios. Le revisaron los tejidos blandos y una vez tengamos los resultados se cita al ciudadano a la audiencia”, confirmó Álvarez Díaz.

Según la condición del maltrato la multa puede variar desde los 5 a 50 salarios mínimo mensual legal vigente. En este caso podría ser una multa de hasta 6 millones de pesos.

“Esta denuncia no es obligatoria por el simple hecho que a través del conocimiento de esos videos ya comienza la investigación. Desde la alcaldía se le hará el acompañamiento”, agregó el inspector.

#Bucaramanga | La @ESSAGrupoEPM rechazó los actos de uno de los trabajadores de la empresa, responsable de la agresión contra un perro en el barrio Alarcón. pic.twitter.com/AKRgYdMnZu — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) August 9, 2024

Por su parte el agresor ofreció disculpas a través de un video que circula en redes sociales. “Asumo el hecho. Estoy a disposición de las autoridades. Soy humano. Cometí un error. No supe manejar la ira que tenía en ese momento, de ver que mi perrito no reaccionaba. Quiero darle una solución y llegar a un acuerdo. Corregir el error que cometí”.

La dueña del perro agredido aclaró en Caracol Radio “mi perro jamás ha demostrado agresividad. Lo deje amarrado en la reja mientras hacia mi compra. En ese momento pasa con su perro. El mío le ladra. Él le toca su cabeza y no le hace nada. Acerca su perro. Le sigue ladrando y me dice que es agresivo y que le ponga el bozal. Siguió renegando y se devuelve y me dice que a la próxima le va a pegar al perro. Con groserías. Se devuelve y le da la patada”.

El hombre explicó que estaba en la tienda y cuando pasó frente al pastor su perro cae al piso y se desmaya.

“Quiero ofrecerle disculpas a la dueña del perrito a cual desgraciadamente maltraté. A la ciudadanía, a mí familia, compañeros de la empresa y al público en general”, señaló en el video que compartió.

La policía ambiental y autoridades locales invitan a denunciar este tipo de actos a través de la línea 123 o en el CAI más cercado de cualquier barrio de la ciudad.