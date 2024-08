Autoridades buscan a este hombre que estaría drogando personas en el Parque de los Hippies

Bogotá D.C.

En la noche de este viernes 09 de agosto el periodista Dido Polo de la Rosa fue al Parque de los Hippies en la localidad de Chapinero como es costumbre para finalizar la semana.

Dido nunca se imaginó que entablar una conversación con un hombre que estaba en ese lugar le iba a causar tantos problemas.

“Se me acercó una persona que se presentó como David. El me pidió una mechera y un filtro para armar un cigarrillo de marihuana, pero no tenía, sin embargo eso dio pie para iniciar una conversación. Se sentó a mi lado en el parque”, explicó Polo.

Según el joven, luego de intercambiar unas palabras con “David”, decidieron tomarse unas cervezas.

“Fue una conversación en la que hablamos de todo. Yo estaba a gusto en ese momento. Luego de tres horas el me ofreció una cerveza, yo le dije de las que me gustaban y él se levanta y compra las cervezas”, dijo De la Rosa.

No obstante, en medio de la conversación este hombre le cambió la cerveza a Dido.

“David le dio mi cerveza a un habitante de calle, la verdad no noté nada extraño. Luego me dio otra cerveza que ya estaba destapada y después de ahí no me acuerdo nada. Nos cambiamos de ubicación en el Parque y de ahí no recuerdo nada. Posiblemente me echó alguna sustancia en la cerveza”, explicó la víctima.

En medio de las memorias que tiene Dido, él recuerda haber caminado casi 20 cuadras y el momento en el que este delincuente le quitó el celular de forma violenta.

“Él se me abalanzó al bolsillo, el objetivo era quitarme el celular. Forcejeamos bastante. Él era más grande y de alguna manera logró vencerme, me rompió el pantalón y con el mismo celular me dio un golpe en el rostro y me dio un par de patadas”, dijo a Caracol Radio Dido Polo de la Rosa.

“Me levanté desorientado y con bastante dolor de cabeza”

Al llegar a casa lo primero que hizo la víctima fue abrir su WhatsApp Web, pues el delincuente le había enviado una foto en el Parque de los Hippies.

La víctima logró identificar al agresor y el número de teléfono que usaba ese día. Esta información fue suministrada a las autoridades del CAI.

Al día siguiente Dido se levantó con mucho dolor de cabeza y se dirigió al Hospital San Ignacio en donde identificaron que tenía el ritmo cardiaco elevado a causa al parecer de alguna sustancia que le habían suministrado en esa cerveza.

“Me dicen que es un delincuente que ya antes lo ha hecho. Que ellos identifican a las víctimas y eso es algo que a mí me aterra y me preocupa. Me entristece que pasen estas cosas y es alarmante que no haya seguridad a esas horas, son casi 20 cuadras las que caminé en un estado grave”, explicó el joven.

El joven se recupera de las lesiones y la droga de la que fue víctima, no obstante espera que la justicia capturé a este delincuente que está a sueldo en la localidad de Chapinero.