¿Se puede demostrar el amor diciendo “No al Dinero”?

Escena de la obra de teatro "No al dinero" que permanece en cartelera del Teatro Nacional Fanny Mickey de la Calle 71 (Bogotá) / Foto Ricardo Bedoya

Obra de teatro "No al dinero"

Teatro

El teatro nacional de la calle 71 presenta la obra “No al Dinero”, escrita por Flavia Coste y dirigida por Andrés Caballero, la puesta en escena relata el cómo el protagonista cierra la posibilidad de recibir un premio de lotería por demostrar su amor, pero con consecuencias no muy buenas de parte de sus seres queridos. Carolina Acevedo, Jimmy Vásquez, Yaneth Waldman y Álvaro Bayona protagonizan esta comedia negra que mantendrá al espectador riendo y reflexionando.

Sobre la puesta en escena Jimmy Vásquez dice a Caracol Radio, “a mi personaje le llega un premio con una cifra descomunal de dinero, entra en pánico y no sabe qué hacer con el dinero, si cobrarlo o no cobrarlo, entonces se empieza a sentir picos de paranoia, donde siente que le va a pasar algo si cobra esa plata y tiene muchas razones y argumentos para no cobrar y su familia entra en una discusión muy divertida, es una comedia negra, acida que va a entretener al público”

En “No al Dinero”, desde hace años, Ricardo juega a la lotería y, a pesar de tener algunas necesidades económicas, nunca ha jugado para ganar. Él junto con su esposa, invita a su casa a cenar a su madre y mejor amigo, para revelar una noticia muy importante. Esa noche demostrará su amor de manera excepcional, sorprendente y genuina que, desafortunadamente, se enfrenta a la inmensa probabilidad de ser incomprendida y de ser destrozado por sus seres queridos.

La obra se presenta en el Teatro Nacional de la Calle 71 los jueves, viernes y sábados. Mas intimación en las redes sociales y paginan web del Teatro nacional.