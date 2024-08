Gobierno nacional prepara proyecto por 2.5 billones para La Mojana

Cartagena

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, junto con los gobernadores y alcaldes de la región de La Mojana, han definido una hoja de ruta para buscar soluciones integrales para la subregión.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Creo que podemos dar un parte satisfactorio; este es un gobierno que escucha a las comunidades. Estamos de acuerdo en que hay que buscar soluciones de fondo para la subregión, hay que hacer unas obras de emergencia y contrataremos estudios para hacer un nuevo proyecto que recupere el cauce del río Cauca”, anunció Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

Gobernación de Bolívar recuperará puesto de salud de El Salado

“Avanzamos en la construcción de un pacto territorial, yo celebro la actitud constructiva para buscar una solución. Hemos terminado la reunión con una hoja de ruta muy clara para una solución a corto, mediano y largo plazo”, destacó Juan Fernando Cristo, ministro del Interior.

El próximo miércoles, un equipo técnico hará una supervisión de la obra en Caregato con el apoyo de la Unidad y las gobernaciones de Córdoba y Sucre, para determinar el estado de la intervención.

Además, la UNGRD se comprometió a contratar estudios para hacer una nueva obra en la subregión que permita retomar el cauce del río Cauca e informará a la opinión pública sobre el avance de las decisiones jurídicas en contra del consorcio RCG, a cargo de la obra de cierre en Caregato.

“Van a tener en esta dirección un dique inquebrantable; no me van a hacer violar la ley. Si el contratista incumple, no se le puede pagar”, agregó Carrillo.

Este mes se entregará asistencia humanitaria en San Benito Abad y Sucre, Sucre, para completar el 100% de los damnificados registrados en La Mojana. A la fecha, 6,400 familias han recibido ayudas.

El Gobierno nacional, encabezado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, gestionará alivios para los campesinos endeudados a través del Fondo de Solidaridad Agropecuaria del Ministerio de Agricultura.

Como solución a largo plazo, el Gobierno nacional está avanzando en la estructuración de un proyecto integral para La Mojana, con una inversión de $2.5 billones de pesos, que promete ofrecer soluciones reales para la región.

“Estamos buscando soluciones estructurales a los problemas que aquejan a La Mojana. Ningún gobierno ha estado tan comprometido con la subregión como este. En un esfuerzo interinstitucional que involucra a la UNGRD, al Fondo de Adaptación, al Ministerio de Ambiente y a otras entidades, hemos estructurado un proyecto por más de $2 billones de pesos”, concluyó el director general de la UNGRD.