Carro eléctrico colombiano, logró la aprobación para tener la placa de identificación

EoloMotors es una empresa liderada por el Ingeniero mecánico Javier Roldan, cuyo enfoque es el desarrollo de vehículos eléctricos, que contribuyan a los problemas ambientales, sociales y económicos del país.

Justamente, esta empresa creó ´Eolo Supercargo´ un vehículo pensado para transportar paquetería urbana y mercancías. Aunque no es el primer carro elaborado en Colombia, esta compañía es la primera en construirlos manera eléctrica.

Lograr la legalización del carro eléctrico de carga no fue sencillo ya que no lograban cumplir con los requerimientos de la normativa vigente para ser registrado, pero, gracias a una orden emitida por el MinTransporte, lograron argumentar el registro formal de ´Eolo Supercargo´ bajo el registro “made in Colombia”.

Esto permitirá que puedan acceder al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), dándole la posibilidad de adquirir una placa de identificación y obtener seguros como el SOAT.

Las soluciones de movilidad es el propósito de este proyecto, y aunque por ahora solo sacan al mercado vehículos de carga, Javier Roldan menciona que el mercado está evolucionando y no se cierra a la posibilidad de fabricar carros particulares.