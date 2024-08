“Teníamos claro que la gobernadora Matiz no había incurrido en doble militancia”: Beltrán

Tolima

El Consejo de Estado dejó en firme la elección de la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz al determinar que no incurrió en doble militancia cuando expresó su respaldo a la aspiración a la Asamblea del entonces aspirante Juan Guillermo Beltrán quien tenía el aval del partido Cambio Radical. Según el demandante, Matiz únicamente podía respaldar a los candidatos de su partido, el decir, el Conservador.

El hoy diputado mostró su beneplácito con la decisión y reiteró que desde un inicio tenían la certeza que no había incurrido en esa infracción.

“Estamos contentos y tranquilos con esa decisión. Desde el principio tuvimos muy claro que no había ninguna falta por parte de la doctora Adriana Magali Matiz. Contentos como Partido Cambio Radical que se haya definido la situación jurídica de la mandataria”, dijo Beltrán, coordinador político de esa colectividad.

¿Cuál fue la controversia jurídica?

Juan Guillermo Beltrán manifestó que la denuncia de una posible doble militancia surgió cuando Matiz expresó su apoyo a la lista a la Asamblea del partido Cambio Radical en medio de una reunión privada con integrantes de esa colectividad.

“Ella me respaldó porque era su aliado y estábamos en una reunión privada únicamente con miembros del partido Cambio Radical y no fue en acto público proselitista y el video que se publicó fue realizado por nosotros con fines publicitarios y no por ella”, dijo Juan Guillermo Beltrán.

El dirigente política recordó que ese partido le había entregado el coaval a Matiz Vargas y según los denunciantes ella no podría expresar ningún voz de respaldo a esa colectividad.

El diputado manifestó que el Consejo de Estado dio una visión más amplia del coaval y por ese motivo no incurrió en doble militancia.