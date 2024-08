La Creg debe poner en cintura a las empresas generadoras de energía: Gobernador de Córdoba

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, alzó su voz de protesta por el incremento exagerado que hoy las generadoras de energía en Colombia le quieren vender a la región Caribe.

¡Es inadmisible! Exclamó el mandatario departamental tras conocer la noticia del aumento significativo del valor del kilovatio / hora en bolsa, el cual pasó de $121,79 en el mes de julio a $518,46 en agosto, presagiando un incremento en la factura de los usuarios.

“Hoy nuevamente el llamado es al Gobierno Nacional, que a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que tiene unos comisionados que son costeños, realmente ponga en cintura a las empresas generadoras de energía y que se modifiquen la leyes142 y 143, para que la región Caribe y todas esas zonas del país que tienen altas temperaturas tengan una tarifa diferencial”, indicó Zuleta.

Señaló el mandatario que la regulación actual en el sistema tarifario no protege a los usuarios, frente a la generación y comercialización de las empresas que actualmente manejan el negocio.

A través de sus redes sociales, el mandatario departamental compartió el caso de una familia cordobesa que paga una elevada suma de dinero en su factura mensual de energía:

“En una vivienda en Montería, estrato dos, viven tres personas, que trabajan y el menor está en el colegio, pagaron $567.160 en julio y en agosto les llegó la factura en $762.890. Pido nuevamente, al Gobierno Nacional que presente una solución real para los habitantes de la Costa Caribe. El bolsillo de la gente ya no tiene de dónde estirar más”.

Aunque reconoció que el problema de las altas tarifas de energía no es un problema originado en el actual gobierno, indicó que la solución no puede seguir esperando inversiones que no han llegado por décadas. Destacó el papel que cumple el departamento de Córdoba como uno de los mayores generadores de energía en el país, sin que se vea reflejada una compensación a los cordobeses en la prestación del servicio.

“De qué nos sirve generar energía si hoy pagamos una de las tarifas más altas”, reclamó Zuleta Bechara. En su protesta ante esta problemática, incluyó el problema de erosión costera, el cual consideró un impedimento para implementar la generación de energía alternativa.

“Cuándo se va a solucionar la problemática de la erosión costera para que nosotros podamos pensar en una transición responsable de la energía extractiva hacia la economía del turismo y otras alternativas”, concluyó.