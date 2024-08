6 casos en los que NO se cobraría 4x1000 en Colombia, según Asobancaria

El 4x1000 es un impuesto aplicado a las transacciones financieras en Colombia. Consiste en que por cada mil pesos ($1.000) que se muevan en la cuenta bancaria, se debe pagar un valor equivalente al 0.4% de esa transacción; dinero el cual es destinado a financiar la seguridad, salud y los programas sociales del Gobierno.

Es conocido como Gravamen de Movimientos Financieros (GMF), que inició siendo un impuesto temporal, pero fue renovado con el paso del tiempo, debido a su facilidad de recaudo para suplir ciertos necesidades del país. Sin embargo, algunos colombianos no conocen en qué consiste exactamente esta medida.

Entérese de cómo funciona y en qué casos no se lo deben cobrar.

¿Cómo funciona el 4x1000?

El economista de BBVA Research en Colombia, Alejandro Reyes, afirmó que este impuesto es un mecanismo que facilita recaudar los recursos de la sociedad, pues “los bancos, como administradores del dinero que confían las personas, llevan registros de cada peso que las personas mueven y eso le da confianza al Gobierno de no recibir dinero corrupto”.

Cada vez que se realice una transacción, ya sea, un depósito, retiro o una transferencia, se aplica el impuesto; por ejemplo, si usted realiza un depósito de $1.000.000 deberá pagar cuatro mil pesos, por el concepto de 4x1000.

Usted puede calcular este impuesto de la siguiente forma:

Valor de la transacción * 4/1000 = Impuesto 4x1000.

Es decir, si usted realiza una transacción de $10.000.000 COP, deberá multiplicarlo por 4/1000, dando un total de $40.000 pesos. Quiere decir que el banco le descontará $40.000 COP por el impuesto; no obstante, si usted no quiere pagar el descuento del 4 por mil, es necesario que le consignen más dinero, pero no puede pedir exactamente $10.040.000 o sino el banco le cobrará el impuesto, por lo cual deberá pedir aproximadamente $10.040.161 COP.

¿En qué casos no cobran el 4x1000?

Según Asobancaria, las excepciones para el impuesto del 4x1000, son:

Los titulares de cuentas del sector financiero podrían marcar una cuenta de ahorros como exenta del mismo, pero si la cuenta sobrepasa los $13.300.000 COP mensualmente, se aplica el impuesto.

mensualmente, se aplica el impuesto. Para los pensionados, ellos tienen el beneficio de solicitar se exoneren del cobro para la cuenta en donde el fondo pensiones hace las consignaciones.

Si las transferencias entre cuentas corrientes, de ahorros , ahorro colectivo o inversiones se encuentran en la misma entidad bancaria y esté bajo el mismo nombre de titular .

, ahorro colectivo o inversiones se encuentran en la . Los traslados entre inversiones o portafolio que sean realizados desde una sociedad comisionista de bolsa, una sociedad fiduciaria o una sociedad administrativa de inversiones, vigilada por la Superintendencia Financiera a favor del mismo beneficiario.

¿Cómo solicitar la exención del impuesto?

La solicitud debe ser entregada directamente en el banco en donde la persona tiene la cuenta. Asobancaria explica que este proceso varía entre entidades, sin embargo, normalmente se requiere de la presentación de la solicitud formal, junto con algunos documentos, como: