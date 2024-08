Fundación WWB Colombia impulsa la equidad de género en el She Is Global Forum 2024

Colombia

La Fundación WWB Colombia se destaca como uno de los participantes clave en el She Is Global Forum 2024, uno de los eventos más importantes de Latinoamérica en temas de equidad de género, que se lleva a cabo el 8 y 9 de agosto en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín.

Durante el primer día del foro, Johana Urrutia, directora de Programas de la Fundación WWB Colombia, participará en el conversatorio “Empoderamiento Económico: Financieramente Inclusivas”, programado para las 10:00 a.m. Este panel también contará con la presencia de Cinthya Samayoa, Gerente de Banca Mujer BAC Guatemala, y abordará los desafíos y oportunidades para construir un futuro económico más equitativo.

El 9 de agosto, a las 8:00 a.m., la Fundación WWB Colombia presentará su iniciativa de activación de lentes de género en el Salón Esmeralda del Centro de Convenciones Plaza Mayor. Esta activación invita a los participantes a ver el mundo a través de una perspectiva inclusiva y equitativa, eliminando etiquetas y prejuicios. Como parte de la experiencia, se proyectará un video, se entregarán lentes de color violeta a los asistentes y se realizará una foto grupal como símbolo del compromiso con la igualdad de género.

Si las mujeres participaran en igualdad de condiciones en la economía, podríamos observar un crecimiento global del PIB de hasta el 25%, aproximadamente 28 billones de dólares en pocos años. Sin embargo, este crecimiento económico por sí solo no garantiza la igualdad de género. Es fundamental implementar estrategias clave para promover prácticas equitativas y garantizar igualdad de oportunidades. Por eso, es crucial ‘ponerse los lentes de género’ — Daniela Konietzko Calero, presidenta de la Fundación WWB Colombia

La participación de la Fundación WWB Colombia en el She Is Global Forum 2024 no solo refuerza su compromiso con la equidad de género, sino que también añade un valor significativo a la agenda del evento, en el que participarán figuras destacadas como Rigoberta Menchú, activista guatemalteca y premio Nobel de la Paz; María Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para América Latina; Pashtana Durrani, fundadora de Learn Afganistán, y Yalitza Aparicio, actriz mexicana indígena, entre otras.

El foro culminará el viernes 9 de agosto con la ceremonia de los She Is Global Awards, que reconocerá a personas y organizaciones por sus contribuciones en áreas como género, derechos humanos, sostenibilidad, y más.