Petro vs Galán: Recientes encontrones sobre el Metro y otras obras de Bogotá

Bogotá

Se cumplen dos años del presidente Gustavo Petro en el poder y su mandato no ha sido ajeno a temas relacionados con la capital del país, puntualmente, con la construcción del tan anhelado Metro de Bogotá y otras obras de la ciudad.

Recordemos que el alcalde mayor Carlos Fernando Galán rechazó la propuesta del presidente de hacer un tramo de la Primera Línea del Metro de forma subterránea por la carrera 13. En su momento, Galán señaló que esta modificación alargaría por lo menos cuatro años la construcción del proyecto.

“El propio presidente reconoció que su Metro ya no se puede ejecutar y planteó una alternativa por la carrera 13 y después por las Caracas que no tiene estudios de prefactibilidad. Esta modificación alargaría por lo menos 4 años más la espera que ya completa 82 años. No vamos a cambiar certezas por el riesgo de la incertidumbre”.

Recientemente y frente a la polémica que generó que el acalde reconociera que la construcción del Metro presenta un retraso del 40%, el presidente Gustavo Petro cuestionó a través de su cuenta de X que si, según él, no se hubiera saboteado el proyecto del metro subterráneo, Bogotá hace años ya lo estaría usando.

Presidente, este metro no es una propuesta, no es una idea. Es una realidad y se está construyendo.



Es imposible saber cuándo hubiera entrado en operación un metro que no tenía ingeniería de detalle ni tampoco tuvo financiación garantizada ni licitación para sacarlo adelante.… https://t.co/9zoNF5AJY5 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 1, 2024

A propósito de este señalamiento, el alcalde Galán respondió insistiendo en que el metro actualmente es una realidad y se está construyendo. Recalcó que con corte al 30 de junio el proyecto estaba en un 35,73% de ejecución e invitó al mandatario a que, en vez de discutir sobre proyectos hipotéticos, se trabaje conjuntamente para sacar adelante los proyectos reales.

TransMilenio por la AV. 68

Justo ayer se registró un nuevo enfrentamiento entre el presidente Petro y el alcalde Mayor pero esta vez, por la construcción de la troncal de la Avenida 68.

En esta ocasión, la mandatario nacional aseguró nuevamente desde sus redes sociales que la nación no puede sufragar los sobrecostos de las troncales de TransMilenio de Bogotá, junto con lo que propuso desarrollar un programa de “transformación en las ciudades de BRTs de solo carril a diésel por sistemas de tranvías convivientes con la ciudadanía urbana”.

Presidente, ¿sabe qué se demora más que la obra de la 68 (obra que recibimos con retrasos y sobrecostos, y que estamos resolviendo para poner en servicio)?



Suspender todas las obras de Bogotá a la espera de un hipotético programa sin estudios, que se puede tomar, fácilmente, 8… https://t.co/eLPJFOvRFl — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 6, 2024

“Presidente, ¿sabe qué se demora más que la obra de la 68 (obra que recibimos con retrasos y sobrecostos, y que estamos resolviendo para poner en servicio)? Suspender todas las obras de Bogotá a la espera de un hipotético programa sin estudios, que se puede tomar, fácilmente, 8 a 10 años”.

A esto, Galán respondió enfatizando en que suspender todas las obras de Bogotá a la espera de un hipotético programa sin estudios podría tomar entre 8 a 10 años, mucho más que la construcción de la obra de la 68, obra que según dijo el alcalde, el distrito recibió con retrasos y sobrecostos.