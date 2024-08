Nueva reforma a la Salud del Gobierno se radicaría en dos semanas: ¿será ley estatutaria?

Congreso

Al término de una reunión con la bancada de senadores de la Centro Esperanza, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo habló sobre cuándo tienen previsto radicar la nueva reforma a la Salud ante el Congreso, anticipando también que está la posibilidad de que la presenten como ley estatutaria, y no ordinaria, lo cual cambiaría en parte de su trámite.

“Estamos escuchando y eso es lo importante, escuchando la opinión de las bancadas; no hay una decisión final del Gobierno sobre si insistimos en que el trámite es ordinario o revisamos la posición de que hay algunas normas dentro del proyecto, hay que mirar el contenido final, que tienen carácter estatutario. Yo creo que ya la próxima semana tomaremos una decisión al respecto”, adelantó el jefe de la cartera política.

Estos encuentros con parlamentarios de distintas corrientes políticas que viene adelantando el ministro tienen como objetivo socializar la agenda legislativa y poder construir consensos para las distintas iniciativas. Como la reforma a la Salud es clave, estuvo en estas reuniones el ministro Guillermo Jaramillo, quien coincidió con Cristo en que “nos corresponde llegar a consensos con todos y cada uno de los parlamentarios. Hemos logrado conciliar muy especialmente en el tema de las EPS”.

La idea es que entre esta y la semana que viene se sigan consolidando estos apoyos, el Gobierno confía en que van a poder radicar esta reforma, a más tardar, en la semana del 19 de agosto. “La próxima semana esperamos que los ponentes de la reforma laboral presenten su ponencia para comenzar la discusión en la plenaria de la Cámara y antes de dos semanas, los primeros proyectos que radicará el Gobierno serán la reforma a la salud y la ley de jurisdicción agraria”, anunció Cristo.

Volviendo a la reforma a la Salud, el ministro Jaramillo indicó que debe dejarse claro que “nosotros no estamos estatizando, este no es un Gobierno estatizador. Las EPS van a seguir, lo único es que no van a ser aseguradoras financieras. Yo voy a seguir afiliado a mi EPS, no tengo por qué retirarme; nosotros estamos trabajando sobre un modelo que fue aprobado en el Plan de Gobierno (...) Hay que construir sobre lo construido, nosotros no vamos a paralizar el sistema”.