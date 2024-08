“Nos han quitado capacidad de resolución”: Jaime Andrés Beltran sobre el gobierno Petro

Bucaramanga

Hoy se conmemoran los 205 años de la Batalla de Boyacá y los dos años del gobierno de Gustavo Petro. En entrevista con Caracol Radio, se le preguntó al alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, sobre cómo veía al Gobierno Nacional y su relación con el presidente Gustavo Petro.

“Tengo que ser muy honesto en este aspecto, las relaciones directamente con el señor presidente son muy distantes, casi que nulas. Es muy difícil trabajar de manera articulada cuando se gobierna desde la visión ideológica y no bajo la necesidad del territorio”. Dijo el alcalde de Bucaramanga.

Durante los últimos meses Beltrán a solicitado apoyo nacional al Ministerio de Transporte para salvar el Sistema Masivo de Transporte, Metrolínea y también al Ministerio de Justicia, para que apoyen en la construcción del Centro de Detención Transitorio, entre otras solicitudes.

Sobre los apoyos solicitados el alcalde manifestó que sí se han podido avanzar con algunos ministros en temas puntuales pero que la visión del Gobierno Nacional frente a los territorios es una visión totalmente distante: “Nos ha entregado una cantidad de problemas pero nos han quitado capacidad de resolución... La visión hacía donde están llevando el país no es a la que el territorio requiere. Los alcaldes en el territorio no sentimos una visión nacional coherente y consiente del desarrollo de las regiones y por eso el distanciamiento no es solo de los mandatarios sino de la ciudadanía También”. Señaló Beltrán.