“Toman decisiones a lo maldita sea”: hinchas del Bucaramanga frente a restricciones

Bucaramanga

A las 7:00 p.m. juega el Atlético Bucaramanga vs Santa Fe en el estadio Americo Montanini. Para el partido, la Comisión Local de Fútbol prohibió el ingreso de trapos, banderas, papel picado, pólvora y sombrillas. Frente a las restricciones varios hinchas calificaron las medidas como una arbitrariedad.

“Siempre ha sucedido aquí en Bucaramanga que nosotros los hinchas vamos a las reuniones, nos escuchan, pero ellos toman decisiones, como dicen, a lo maldita sea. Cuando llegamos a las reuniones es un ambiente pesado, no tenemos derecho a nada y la verdad, están desconociendo que nosotros somos personas honestas y trabajadoras, no nos pueden maltratar ni estigmatizarnos. Además no entendemos el sentido común con la que toman decisiones, dicen que no dejan entrar monedas porque uno puede agredir a alguien pero cuando compramos cosas dentro del estadio nos devuelven monedas”. Dijo Álvaro Ojeda líder de una las barras del Atlético.

Los hinchas consideran que las medidas tomadas van en contra de la fiesta que supone un partido del Atlético Bucaramanga; llevar a sus hijos, que brinquen, ondeen las banderas.

Frente a las restricciones tomadas, el Director de Bomberos de Bucaramanga , Diego Orlando Rodríguez tuvo que salir a aclarar que las decisiones no dependían de una sola persona sino de todo un comité: