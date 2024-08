Play/Pause El Pulso del Fútbol, 7 de agosto de 2024 49:38 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/509/1723057756581/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la celebración de los 100 años de fundación del Junior de Barranquilla. César dijo: “La hinchada del Junior es una afición que se reconoce, a mí me encanta el perrateo, usted se delica. Con el tema de la nieva usted sufrió mucho”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “He recibido mensajes de algunos amigos que me dicen que si pueden publicar algo de la nieve, yo ya pasé eso, ya me relajo con el tema, ya pueden molestar, porque eso hace parte de la décima del Junior”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Facebook