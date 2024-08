DT de la Selección Colombia de ciclismo de pista: “No sé qué pasó con Kevin Quintero”

Cristian Ortega durante la prueba de velocidad en el ciclismo de pista de los Juegos Olímpicos. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Tras la jornada olímpica del miércoles 7 de agosto, Colombia tuvo sus participaciones en Ciclismo de Pista. Jhon Jaime González, entrenador de la Selección Colombia de ciclismo de pista, habló después de la eliminación de Martha Bayona y Stefany Cuadrado, donde también compitieron Kevin Quintero y Cristian Ortega.

En estos Juegos Olímpicos París 2024, Quintero y Ortega compitieron en la prueba de velocidad masculina del ciclismo de pista. En la ronda clasificatoria, Quintero terminó en el puesto 25 con un tiempo de 9.669 segundos, quedando a solo 0.014 segundos del lugar 24, necesario para avanzar a la siguiente fase. En contraste, Ortega logró avanzar a la primera ronda de eliminación directa al clasificar en el puesto 12 con un tiempo de 9.426 segundos.

En la primera ronda de eliminación, Ortega venció a Rayan Helal, pero en la siguiente ronda fue superado por Jack Carlin, lo que lo llevó al repechaje. En esta instancia, Ortega fue derrotado por el japonés Yuta Obara y quedó eliminado.

Tanto Quintero como Ortega seguirán participando en las pruebas de Keirin.

Durante la entrevista, González se refirió a las actuaciones de los deportistas. Esto dijo el entrenador: “Contentos con la actuación de Cristian Ortega, que viene mostrando cosas muy interesantes. Stefany Cuadrado también lo hizo bastante bien. Triste con el no avance de Martha Bayona en el Keirin, ella es una de las mejores corredoras en el Keirin del mundo, pero bueno, esto es el ciclismo, para que haya un oro debe haber una plata”.

Por otro lado, se refirió a Kevin Quintero por el tiempo que tuvo en la competencia de pista, esto añadió: “No sé qué le pasó hoy porque todos los días que entrenamos está en un 9,3 un 9,4 y estaba mejor que Ortega, y bueno, hoy no le alcanzó el tiempo para la clasificación, pero seguimos. Nos queda Cristian en velocidad, yo creo que ahí puede avanzar mucho más y Martha en velocidad con Stefany. Kevin y Ortega en el Keirin, más Fernando Gaviria en el ómnium”.

González no dejó puntos sueltos y fue crítico con respecto a las competencias: “A este nivel no podemos guardar nada, de todas maneras el Keirin es una carrera de tomar decisiones. La decisión que no se toma te deja por fuera”. Sin embargo, agregó que en comparación con Europa, en el viejo continente compiten con mayor frecuencia, refiriéndose al esfuerzo físico de los ciclistas.

Finalizando habló del rendimiento de Martha Bayona, la ciclista empezó el Keirin atrás y en el segundo intento ir por el repechaje, pero no pudo en ninguno. Estas fueron las palabras de su entrenador: “En el primero estábamos esperando que las cosas funcionaran, hubo un movimiento brusco atrás y pues no avanzó. Ya en la repesca, se acomodaron las corredoras de Gran Bretaña y Canadá y no pudimos pasar por ningún lado.