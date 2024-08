David Mackalister Silva y un parte de tranquilidad sobre Falcao: “Va a estar muy pronto”

David Mackalister Silva, uno de los capitanes y principales referentes de Millonarios, dialogó con El Alargue de Caracol Radio. El volante bogotano habló de la actualidad del equipo capitalino, la lesión de Falcao y los rumores sobre una posible salida del técnico Alberto Gamero, entre otras cosas.

¿Cómo están los ánimos luego del arranque de la Liga?

“Bien, como siempre corrigiendo, bastantes cosas que hay que corregir. Pero corregir ganando es mucho más fácil, aprovechar estos días de para que vamos a tener”.

¿Cuánto se demora un equipo en engranar?

“Tener, de alguna manera, un número, sería decir mentiras, es el juego el que lo va dando, si de pronto el arranque hubiera sido otro, ya estaríamos muy aceitados, se diría, pero hay partidos de partidos y tenemos muchas cosas por mejorar individual y colectivamente, seguro que cuando empecemos a mejorar individualmente, muchas cosas colectivamente van a empezar a componerse”.

¿No es fácil acomodarse rápido para tantos refuerzos?

“Sí, la verdad que, siempre acoplarse a algo, toma tiempo y trabajo. No hay excusas ni nada por el estilo, lo único es tratar de compenetrarnos lo más pronto posible y tratar de ir recomponiendo en esta para”.

¿Cómo se encuentra Falcao luego de la lesión?

“Bien, evidentemente sí, golpeado por la lesión, no deja de ser algo que lo condicione a poder entrenar normal, pero de alguna manera, no hay mal que por bien no venga y esta para la vamos a tratar de aprovechar al máximo”.

¿Cómo ha visto a los nuevos?

“Bien, no podemos desconocer, por poner un ejemplo, (Jhon Emerson) Córdoba, el semestre pasado no estaba tan referenciado y mostró todo su potencial, este semestre está aún más referenciado y, sin embargo, nos está dando una mano importante. Los extremos nos han ayudado bastante, están imprimiendo velocidad y profundidad, que por momentos, estando yo, no la tenemos y no tenemos juego interior; (Félix) Charrupí es, como dice el profe Osorio, un ‘box to box’ que la verdad está evolucionado mucho y así te podría mencionar mucho, nos hemos venido acoplando bien y seguro que vamos a estar mejor”.

¿Cómo han buscado levantar los niveles en la zona defensiva?

“No es solo la parte defensiva, la zona media, nosotros adelante también. Hay muchas cosas que influyen, nosotros no hemos tenido la claridad de mantener la posesión a la que estábamos acostumbrados, perdemos el balón rápido, eso quiere decir que nos atacan rápido y de pronto quedamos expuestos. Es un tema de conjunto, estamos trabajando para inicialmente mejorar el nivel individual y ahí, posteriormente, el grupal”.

¿Qué ha cambiado en Millonarios que desmejoró el juego?

“Algo que valorarle al profe es que él nunca se ha relajado, eso es lo que él nos ha enseñado, cuando nosotros mejor estamos, cuando las cosas mejor marchan, se intensifican esos errores pequeños y evidentemente, cuando las cosas no marcha como uno quisiera, eso sí tiene el profe, cuando las cosas están bien es cuando más hay que trabajar y cuando están mal, aún más. No es que esté de un lado para otro, el profe es una persona que siempre nos ha dado una idea de juego clara, que nos ha puesto a ensayar estructuras, pero más por estilos de juego que nos puedan presentar en un partido, pero nunca por una duda que él nos transmita o se llegue a sentir”.

¿Qué lectura le da a los rumores en contra de Gamero?

“Siempre he dicho que este es un equipo muy mediático y que maneja muchas cosas. Lo que nosotros siempre hemos querido es tratar de estar en el mejor nivel, tratar corresponderle a la hinchada que tenemos, al esfuerzo que hacen nuestros directivos. Nosotros tratamos de trabajar para poder dar resultados, evidentemente en el fútbol no siempre salen las cosas como nosotros queremos, pero creo que supimos mejorar el momento, contra Tolima que es un equipo muy difícil por como hace las cosas dentro de la cancha, creo que fue una victoria bien importante”.

¿Cuáles son los mejores jugadores bogotanos que ha visto?

“Jhon Mario, Fabian (Vargas) por todo lo que ganó, por todas las Ligas donde jugó; Andrés (Pérez), son muchos; Abel (Aguilar), así haya crecido en otra ciudad, pero nació acá. Me quedó corto, más bien”.

¿Usted en qué puesto está?

“No, no me gusta, al menos sí siento una satisfacción muy grande de poder estar en esos jugadores importantes de Bogotá”.

¿Cómo es Charrupí en el día a día?

“Es una persona muy alegre, que está disfrutando un montón todo lo que es Millonarios y así mismo se ve en la cancha. Es una persona que, como trabaja de juicioso y lo que se preocupa, no solo le va a dar alegrías a Millonarios, sino, por qué no, a todo el fútbol colombiano”.

¿Qué espera del partido contra América?

“Esos partidos son especiales, América es un equipo que, ahorita lo están diciendo ustedes, el que mejor puede estar jugando, pero que si nos ponemos a ver, es un equipo que siempre ha jugado bien, siempre ha tenido jugadores importantes, siempre ha tenido esa idea de ir a atacar y creo que esta vez no va a ser la excepción, eso va a ser lindo. Nosotros, donde vamos, queremos conseguir el resultado, buscar el resultado y seguro que con un equipo que también sale a proponer, va a ser un lindo partido de fútbol”.

¿Cuánto cree que Falcao estaría fuera de las canchas?

“No diga toda esa cantidad de tiempo que nos preocupamos todos. Seguro que lo más pronto posible, sí está haciendo para no perder la condición física. Todos conocemos el nivel de profesionalismo que tiene él y seguro que va a estar muy pronto”.