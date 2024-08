Radamel Falcao García: ¿Cuánto tiempo estará de baja con Millonarios?

Radamel Falcao García, delantero y capitán de Millonarios. (Photo by Andres Rot/Getty Images)

¡Millonarios espera por Falcao! El experimentado delantero sufrió una fractura en el partido frente al Deportes Tolima y por tal razón no podrá tener actividad física durante los próximos días.

Ahora bien, para fortuna del jugador y el cuadro capitalino, por lo pronto no se cuenta con partidos programados en Liga. Lo anterior se debe a que el compromiso como visitante frente al América de Cali tuvo que reprogramarse por cuenta del Mundial Femenino Sub-20 y el duelo ante Atlético Nacional en El Campín se adelantó (fue victoria 1-2 para el verde).

En este orden de ideas, Millonarios tendrá al menos 20 días de descanso y regresará recién para su encuentro fuera de casa con Águilas Doradas, equipo que viene oficiando como local en Sincelejo. Así las cosas, Falcao tendrá todo este tiempo para ponerse a punto físicamente.

¿Falcao será baja en Millonarios?

Según ha informado el periodista Diego Rueda en El VBAR Caracol, Radamel Falcao García está, al menos, un mes fuera de las canchas. Lo que se busca con ello es no apresurar su regreso para que se recupere completamente de la mencionada fractura. “Tienen previsto con Falcao que sea un mes (su tiempo de recuperación). Esta semana no puede trabajar, regresa la semana entrante. No lo van a apresurar”, sentenció.

De cumplirse con estos plazos, el experimentado delantero sería baja en los compromisos ante Águilas Doradas (visitante) y Patriotas (local). Justamente este último compromiso no se podrá disputar en El Campín por cuenta del Mundial Femenino y se tienen sobre la mesa las posibilidades de Valledupar e Ibagué.

El regreso del ‘Tigre’ se daría entonces para el compromiso ante Once Caldas en el Palogrande, el cual es válido por la novena fecha del fútbol colombiano. Mientras tanto, su lugar será ocupado por Leonardo Castro y el argentino Santiago Giordana será su variante.