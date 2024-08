Arturo Reyes sobre el partido con Colo-Colo: “Unos dijeron que les tocó fácil con Junior”

El entrenador del Junior de Barranquilla, Arturo Reyes, habló con El Alargue sobre la actualidad del equipo. Reconoció que no han tenido el inicio esperado, pero que esperan encontrarle la vuelta para poder sumar los puntos necesarios que les permita competir en los cuadrangulares.

Por su parte, se refirió a la serie por los octavos de final de la Copa Libertadores contra Colo-Colo, el cual analizó como parejo. Destacó que cuenta con el plantel necesario para afrontar las competencias en caso de seguir avanzando en el certamen internacional.

Inicio del torneo: “Hacemos un análisis con el cuerpo técnico y el grupo de jugadores, que el semestre anterior empezamos bien el torneo y llegó un momento donde el equipo decayó, tuvimos ese bache y después nos tocó remar a hacer un final de torneo haciendo muchos puntos para acceder a la clasificación. Ahora podríamos haber estado con más puntos y tenemos la mitad, no es lo que esperábamos, siento que el equipo sigue siendo el que crea acciones de gol, que trabaja mucho en la elaboración para dejar de cara a gol a un extremo, a un interior, a un atacante y que defensivamente tenemos muchas cocas por corregir”.

¿Cómo salir de los baches?: “Lo que hay que hacer es hacer énfasis en las equivocaciones, en tratar de corregir, en mejorar la comunicación, a la tención dentro del campo para tomar las mejores decisiones en situaciones importantes, pero nosotros confiamos y creemos que lo podemos hacer y que tenemos una linda oportunidad en una semana para seguir pensando en que podemos hacer una gran Copa Libertadores”.

La presión en Junior: “Yo creo que estoy acostumbrado a esta situación en Junior, he estado tres veces y uno va entendiendo cómo es el tema. Cuando hay un partido es importante y que no se puede ganar, hay gente interesada en crear inestabilidad, pero debemos mantener la mente tranquila, equilibrada, no hacer locuras, solo tener sentido común y tratar de hacer las cosas correctamente”.

El duelo con Colo-Colo: “Cuando salió el sorteo y en Chile vieron que era Junior, algún sector de la prensa lo dijo que le tocó fácil y que bueno que les había tocado Junior. Acá en Colombia algunos dicen que qué bueno que le tocó a Junior Colo-Colo y los entrenadores pensamos que tenemos al frente un equipo que tiene mérito para estar donde está y que a mediada que van pasando las fases se va haciendo más difícil. Estamos mano a mano y esperamos seguir manteniendo lo que hicimos en esta primera fase”.

Adaptación de jugadores a la Liga: “Voy a hablarles de Bacca y de Junior, porque es lo correcto. Carlos Bacca es goleador toda la vida, pero necesita de un equipo que trabaje y elabore un juego para que a él le queden las situaciones de gol que le quedan y con su talento los convierta, pero antes de que le llegue a Carlos, hacemos un trabajo que no podemos demeritar, porque intentamos que llegue en las mejores condiciones. Gracias a dios tenemos un jugador como Carlos”.