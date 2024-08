Se investigarán más denuncias de presunto abuso sexual en los colegios de Tunja

Tunja

Por el caso de abuso sexual que sufrió una estudiante de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja de parte de un docente, los estudiantes de varios colegios marcharon en la ciudad, para exigir que se les brinden entornos seguros en las aulas de clase. Esta movilización inició en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y finalizó en la Alcaldía de Tunja, donde se reunieron con varias secretarías.

Precisamente el secretario de Educación de Tunja, Alfonso Rincón, indicó que se llegaron a algunas conclusiones, entre ellas la de reunirse con directivos, el Comité de Convivencia Escolar y con todos los docentes de la Normal Superior, para aclarar las denuncias que están circulando por las redes sociales. “Se ha publicado que hay muchos acosos, que hay denuncias, que no se ha hecho nada. Es todo lo contrario, porque aquí lo que han allegado y lo que han remitido las instituciones educativas, se les ha dado su debido proceso y están en los entes investigadores”.

“Nos reunimos tanto con los personeros como los estudiantes de otras instituciones educativas, se llegó al acuerdo para hacer la mesa de trabajo para el jueves 8 de agosto a las 7 de la mañana, en la que estén presentes que garanticen los debidos procesos y también se haga una hoja de ruta, para trabajar en los colegios de la ciudad”, comentó el secretario Rincón en Caracol Radio. En esta mesa, estarán Defensoría del Pueblo, Personería Municipal, Secretaría de Salud, Secretaría de la Mujer y Secretaría del Interior de Tunja, para revisar cómo se prevé la violencia en las instituciones educativas.

Desde la Secretaría de Educación Territorial, trabajamos por garantizar el bienestar de nuestros estudiantes, estamos en mesas diálogo con diferentes entidades frente a lo hechos ocurridos en una de nuestras I. E. 👇🏻 pic.twitter.com/M3MWStwQtC — Alcaldía Mayor de Tunja (@AlcaldiaTunja) August 5, 2024

Y es que los estudiantes en medio de su movilización, le pidieron al alcalde de Tunja, al secretario de Educación y al rector, que se reforme el Manual de Convivencia para que hayan rutas de atención en violencias basadas de género, que expulse a los docentes que cometen abuso sexual. “Estamos luchando por todas esas estudiantes que tuvieron que callarse, porque este colegio aparte de machista, esconde a los abusadores”, dijo Sebastián uno de los alumnos que marchó.

Dayana, otra estudiante que estuvo en la manifestación dijo que están exigiendo sus derechos, porque es una situación que ya se había presentado varias veces dentro de la institución, “y eso es negligencia del colegio, nosotros tenemos madres, hermanas y hasta hijas ya, y esto no lo podemos seguir permitiendo”.

Frente al señalamiento de que no es la primera vez que pasaba con el docente, el secretario de Educación confirmó que hay unos casos de años anteriores, donde se ha aplicado la trazabilidad y se detectó que eso está en Fiscalía. “Hay uno del año pasado en el que hicieron el cambio del docente, para evitar que tuviera contacto con ese grupo de estudiantes y en ese momento se reportó, y la investigación la tienen la Fiscalía”, precisó Alfonso Rincón en Caracol Radio.

Otra de las peticiones de los estudiantes es la renuncia del rector y el coordinador de la Normal Superior, porque quieren funcionarios que protejan sus derechos y velen por ellos: “ellos sabían de esta situación desde hace varios años, porque no es la primera vez que pasa. Esta es una situación que sale a la luz y se hace justicia, porque les tocó”, reclamaron los estudiantes. El secretario Alfonso Rincón explicó que hasta que no haya un debido proceso, no se pueden tomar esas decisiones.